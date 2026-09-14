Carlos Rottemberg desmintió a Milei y Caputo con una grave advertencia: "A pagar las consecuencias"

El empresario teatral Carlos Rottemberg desmintió al presidente Javier Milei y al economista Luis Caputo luego de que difundieran un video sobre "las filas de espectadores" sobre la Avenida Corrientes, para ingresar al teatro. Los funcionarios malversaron la filmación en su intento por contradecir la idea de que "la gente no llega a fin de mes".

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Rottemberg se manifestó sobre el polémico video y en una entrevista con Futurock desmintió a Caputo y Milei: "Es una foto y no la película completa de la actividad. El video está tomado en Corrientes al 1300. Es exactamente la entrada y salida entre la primera y segunda función del espectáculo que encabeza la recaudación en Buenos Aires". Además, el funcionario le pidió al Presidente que "vea bien" el video para poder interpretarlo correctamente.

"Es verdad ese video, pasa que está tomado en ese lugar y si se fijan bien, leen que dice Teatro Metropolitan a la derecha, donde están actuando Guillermo Francella, Moria Casán. Y a la izquierda está la fila del público por ingresar, no se está moviendo la gente", sumó Rottemberg, quien está a cargo de varias salas de la Avenida Corrientes (Multiteatro, Liceo, Multitabaris).

En otro tramo de la charla, Rottemberg recordó un video parecido que se difundió semanas atrás con la pizzería Güerrín. "Es la pizzería que más pizza despacha en el mundo en un solo local. Cuando uno habla con gente de gastronomía del país no te da el mismo panorama, por eso te digo que es dónde ponés la cámara", indicó.

El video que reposteó Caputo para instalar una fake news

Fue Luis Caputo quien reaccionó a una filmación de la Avenida Corrientes y desató una polémica en torno a la lectura del video. "Tipito, avivate! Todavía no es 'fin de mes' y Calle Corrientes es un 'consumo de primera necesidad'. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente sesgado!", escribió el economista tratando de ironizar.

El video fue criticado por Carlos Rottemberg, uno de los empresarios teatrales más importantes de Argentina, quien sostuvo que los años 2024, 2025 y 2026 fueron parejos en cantidad de espectadores, según cifras oficiales de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), pero que comparado con el 2023 hay "entre 12 y 16% menos".

Y remarcó que la ausencia de ficción nacional hace que todas las figuras de la televisión se estén volcando a los escenarios, lo que genera mayor cantidad de propuestas: "Ese tema lo vamos a empezar a ver en Carlos Paz, en Mar del Plata y después en Corrientes. Esta capital teatral que durante 60 años se nutrió de las figuras que dio la televisión abierta popularmente, vamos a empezar a pagar las consecuencias".