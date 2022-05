"El mentalista" de Lackberg llega con sus trucos e intrigas a las librerías latinas

La escritora sueca Camilla Lackberg, que desde su debut en 2003 con "La princesa de hielo" ha venido sumando lectores hasta convertirse en best seller con títulos como "Las hijas del frío", "La bruja" o "Una jaula de oro", escribió ahora, junto al ilusionista Henrik Fexeus, la novela "El mentalista", cuyo punto de partida es la aparición en una caja del cuerpo descuartizado de una mujer: "lo que da miedo en la violencia contra las mujeres es que forma parte de la normalidad de la sociedades", dijo hoy en una conferencia de prensa por el lanzamiento de la obra en Latinoamérica.

En la novela "El mentalista" el cuerpo de una desconocida aparece cortado en pedazos por hojas de cuchillas que atraviesan una caja como las de los números de circo, como si fuera un truco que salió mal, como esos trucos reales, "diseñados para que las mujeres se mutilen", señala Fexeus en la rueda de prensa.

"La magia es destruir o construir la vida de personas, de mujeres en particular, como sucede en la novela", resume el ilusionista sueco durante la presentación, a lo que Lackberg añade: "sea Suecia, España o Latinoamérica, las mujeres son vistas como el sexo más débil y han sido siempre víctima de la violencia".

En las ilusiones mágicas se explica simbólicamente la violencia contra la mujer y así quisieron tratarlo en el libro publicado por Planeta: "Los trucos están diseñados para que las mujeres sean mutiladas, cortadas por la mitad, atravesadas por espadas y cuchillas, siempre por un hombre y, después, esa figura masculina y poderosa la regresa a la vida", apunta la escritora.

Con la agente policial Mina Dabiri, de Estocolmo, y el mentalista Vincent Walder como protagonistas, gran parte de la acción se centrará en números, códigos e ilusionismo aportado por Fexeus, si bien Lackberg en un principio no tenía pensado trabajar en colaboración.

"Cuando se nos presentó esta idea pensamos que no nos iba a gustar escribir juntos, somos amigos hace 13 años y a los dos nos choca trabajar con otra persona, pero resultó fantástico", dijo la escritora. "Temía por nuestra amistad, pero no hubo disputas de ego, fuimos directos, si una idea nos parecía buena o mala lo decíamos. Y nos quedamos con lo mejor. Nuestra amistad nos salvó", agregó el sueco.

Camila Lackberg, de 47 años, vivió en el pueblo Fjällbacka del archipiélago de Bohuslän, en la frontera con Noruega, donde se centran 10 de sus novelas, entre ellas "La princesa de hielo", "El albañil", "El pájaro de la desgracia" y "El domador de leones", serie que tiene como protagonistas a Patrik Hedström y Erica Falck, una joven escritora que vive en Gotemburgo, ciudad en la que la autora estudió economía, y que a la muerte de sus padres regresa al pueblo donde nació, Fjällbacka, para vender la casa paterna mientras investiga el asesinato de su amiga de la infancia.

Erica, la princesa de hielo del título, conoce a Patrick, un policía con el que comienza una relación, y se queda a vivir en la pequeña población en la que trascurren las nueve novelas siguientes.

Con este background, Lackberg asegura que el buen momento del policial nórdico, que lleva décadas de auge, se debe a "que en los 80 una pareja de escritores suecos de policiales (Maj Sjöwal y Per Wahlöö, padres de lo que luego sería el boom del género en los países nórdicos) fueron los primeros y luego los demás se esforzaron por superarlos", y agrega: "El clima es otra razón, el frío obliga a escribir porque no hay mucho que hacer en invierno".

En "El mentalista" los protagonistas tienen mucho de sus autores, sobre todo el personaje masculino. Fexeus y Lackberg son muy populares en la televisión, ambos son presentadores y participaron del exitoso programa "Let`s Dance" de TV4. Fexeus ha escrito siete libros sobre psicología práctica e influencia. El primero, "El arte de leer la mente", fue publicado en 2007 por Forum Bokförlag y en 2010 recibió el premio de ventas Pocket Platinum. Su segundo libro, "Cuando haces lo que yo quiero", se publicó en 2008 y recibió en 2010 el premio Pocket Gold.

La popularidad de Lackberg, no se debe solo a su venta. Fue presentadora junto a Denise Rudberg, del programa de literatura Läckberg & Rudberg, que se emitió el invierno de 2007-2008. También fue estrella invitada, haciendo de sí misma, en un episodio de la comedia Welcome Again y en el Let's Dance de 2012 quedó cuarta entre 10, compitió junto a Stefano Oradei, campeón sueco de baile latino.

Sobre los psicópatas de "El mentalista", Fexeus advierte que son "un reflejo de la sociedad, algunos que funcionan muy bien y se concentran en el tres por ciento de los líderes, gobernantes y empresarios".

"Yo traje a Henrik al lado oscuro, antes de haber escrito juntos él no había leído muchas novelas de crímenes", agrega la escritora y el mentalista añade: "mi conocimiento en torno la manipulación y el ilusionismo me acercaron a esta zona, ahora tenemos un conocimiento muy profundo del lado oscuro para escribir historias".

Lackberg y Fexeus son una dupla exitosa. La autora ha vendido más de 30 millones de ejemplares de sus libros, entre novelas, cuentos y recetarios de cocina. Él, además experto en lenguaje corporal, es una notoriedad en la pantalla chica, y ahora ambas celebridades escriben a cuatro manos esta saga en la que los protagonistas deben descifrar los códigos y las trampas que le tiende el asesino. "El mentalista" es la primera entrega de una trilogía. La segunda ya salió en Suecia, esta semana, y aspira a ser otro éxito.

Con información de Télam