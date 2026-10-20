Asombro en el tango por la respuesta del biógrafo de Carlos Gardel a la ley de Uruguay: "No conocía Tacuarembó"

El debate sobre los orígenes de Carlos Gardel sumó un nuevo capítulo luego de que el Parlamento de Uruguay aprobara una ley para institucionalizar el 11 de diciembre como el Día del Natalicio del máximo referente de la música popular. La decisión tomó como base una constancia del consulado uruguayo en Buenos Aires fechada en 1820, en la cual el artista figura como oriundo de Tacuarembó. Tras la sanción, el historiador y biógrafo Osvaldo Barsky salió al cruce de la versión oriental y calificó la medida como un "disparate".

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Barsky, autor de tres obras sobre la trayectoria de Carlos Gardel, remarcó que el tango cantado nació de una integración cultural directa entre Buenos Aires y Montevideo. Sin embargo, explicó las razones documentales por las cuales la constancia utilizada por los legisladores uruguayos carece de veracidad histórica.

La maniobra documental para evitar ir a la guerra

De acuerdo con el investigador, la discrepancia en los registros personales del Zorzal respondió a una necesidad práctica surgida durante la Primera Guerra Mundial. Las leyes francesas de la época obligaban a todos los ciudadanos varones en el extranjero a regresar a su país de origen para sumarse a las tropas de combate.

Gardel, registrado al nacer en Francia como Charles Romuald Gardès, había arribado a la Argentina a los dos años de edad y no poseía vínculos con el conflicto bélico europeo. Para poder viajar en 1920 a España y Francia junto a su compañero de duo José Razzano sin riesgo de ser convocado al frente militar, gestionó una documentación de emergencia:

Trámite consular: Ante las facilidades normativas del consulado uruguayo en Buenos Aires, declaró haber nacido en Tacuarembó bajo el nombre de Carlos Gardel.

Elección de la localidad: La mención de Tacuarembó obedeció a que uno de los testigos presentados ante la delegación diplomatica había residido en esa ciudad.

El pasaporte argentino: Aquella certificación sin validez interna en Uruguay le permitió solicitar la ciudadanía argentina, gestionar la cédula de la Policía Federal y obtener el pasaporte con el cual realizó sus giras internacionales.

A lo largo de su carrera, Carlos Gardel mantuvo respuestas esquivas sobre su filiación.

El testamento ológrafo y el legado rioplatense

A lo largo de su carrera internacional, Gardel mantuvo respuestas esquivas sobre su filiación. Sin embargo, en 1933 redactó de su propio puño y letra el testamento resguardado en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, donde precisó: "Soy francés, nacido en Toulouse el 11 de diciembre de 1890 y soy hijo de Berthe Gardès. Haco constar expresamente que mi verdadero nombre y apellido son Carlos Romualdo Gardès".

Barsky subrayó, ante Clarín, que en la propia ciudad de Tacuarembó no existen registros ni documentación histórica que acredite la presencia del cantante. Por ese motivo, lamentó que la iniciativa legislativa busque validar una constancia emitida con datos falsos, opacando el afecto genuino que el cantante mantuvo con el público uruguayo y la construcción de su historia a ambas orillas del Río de la Plata.