Polémica en el tango por la medida que tomó Uruguay sobre el nacimiento de Carlos Gardel

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó de manera unánime un proyecto de ley para instituir el 11 de diciembre como el "Día del Natalicio de Carlos Gardel", reabriendo la controversia sobre los documentos que ubican su nacimiento en el departamento de Tacuarembó. La iniciativa contempla la realización de actividades culturales en todo el territorio oriental y resta la ratificación del Senado para su promulgación.

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El fundamento del texto parlamentario se apoya en la documentación del Estado uruguayo que encuadra al artista como oriundo de esa localidad el 11 de diciembre de 1887. La prueba central alegada es un registro del cantor en el Consulado uruguayo en Buenos Aires del 8 de octubre de 1920, conservado en el Archivo Histórico Diplomático de la Cancillería de ese país.

La respuesta de la Fundación Internacional Carlos Gardel

Ante el avance legislativo, Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, manifestó su respaldo a las iniciativas que mantengan vigente la memoria del "Zorzal Criollo", aunque marcó diferencias sobre los sustentos de la ley.

Santoro contrapuso la medida uruguaya con la legislación argentina, donde el 11 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Tango en tributo a los nacimientos del célebre intérprete y de Julio De Caro, priorizando el impacto del género sobre los debates filiatorios.

"Considero que esa mirada resulta mucho más enriquecedora, porque no se detiene únicamente en dónde o cuándo nació una persona, sino en aquello que hizo con su vida y en lo que esa vida significó para millones de personas", sostuvo el referente institucional, sugiriendo que la fecha debió denominarse "Día de la Gesta de Carlos Gardel".

El "Día del Natalicio de Carlos Gardel" en Uruguay reabrió la controversia sobre los documentos que lo ubican en el departamento de Tacuarembó.

El debate sobre la validez del documento consular

El punto central del reclamo radica en el peso asignado al trámite que el artista realizó en Buenos Aires durante 1920. Santoro aclaró que la existencia y legitimidad del papel consular no se encuentran en disputa, pero advirtió sobre los riesgos de tomarlo como un hecho definitivo.

Inscripción de 1920: Si bien el registro diplomático es auténtico, la fundación señala la necesidad de analizar el contexto en el cual el músico —quien padecía una situación de irregularidad documental— requirió una nueva filiación jurídica.

Antecedentes de investigación: Los datos invocados en la ley no constituyen un hallazgo reciente; ya habían sido estudiados en la década de 1960 por el periodista e historiador uruguayo Erasmo Silva Cabrera (Avlis).

Rigor histórico: Desde la entidad remarcaron que el trabajo analítico exige examinar la totalidad de los elementos disponibles, incluidos aquellos que contradigan la hipótesis de la procedencia uruguaya.

De esta manera, mientras Uruguay avanza en la consolidación institucional de la fecha, la comunidad académica y las instituciones dedicadas a la preservación de su legado instan a separar la celebración artística de las controversias historiográficas.