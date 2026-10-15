El Senado de Uruguay aprobó por unanimidad una ley que establece el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel, reafirmando al país como su lugar de nacimiento. Esta iniciativa declara de interés nacional todas las actividades que conmemoren el nacimiento del icónico músico.

{{{htmlAmp}}}

La nueva legislación está compuesta por dos artículos principales. El primero establece oficialmente el 11 de diciembre como fecha para honrar a Gardel, basándose en documentación oficial que indica su nacimiento en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. El segundo artículo reconoce como de interés cultural cualquier evento que celebre su natalicio en territorio uruguayo.

Luego de su aprobación, la ley será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, reavivando la histórica disputa sobre el verdadero lugar de nacimiento de Gardel, que también es reclamada por Argentina y Francia. Lo único indiscutible es que el cantante murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia.

El senador Robert Silva, del Partido Colorado, recordó que esta controversia tiene más de un siglo y se ha estudiado durante 60 años. Citó la partida de defunción de 1935 en Colombia, donde Gardel figura como nacido en Uruguay y nacionalizado argentino, y destacó frases del propio artista como: "Mi corazón es argentino, pero mi alma es uruguaya porque allí nací". Silva aclaró que la ley no busca negar que Gardel se hizo famoso en Buenos Aires ni ganar una discusión, sino afirmar una verdad histórica.

El documento que los uruguayos tienen para declarar uruguayo a Carlos Gardel

El senador añadió: "Venimos a decir, con la serenidad de quien tiene los papeles sobre la mesa y la emoción de quien lo aprendió de chico, tres verdades: Gardel es uruguayo, porque así lo dicen los registros del Estado uruguayo, así lo declaró él mismo y así lo sabemos en Tacuarembó desde siempre, a partir de esa mística generada, pero de las investigaciones que dan credibilidad y certeza, que Gardel es rioplatense porque nació de este lado del río y se hizo grande del otro".

Un museo en homenaje a Carlos Gardel ubicado en Uruguay.

En el debate en la Cámara de Representantes, el oficialista Frente Amplio resaltó un documento encontrado en Uruguay en 2025. El legislador Gustavo Guerrero puntualizó: "El hallazgo del 28 de noviembre de 2025 por parte de la Comisión Gardel Rioplatense de Fundación Fans de la Música, en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, es categórico".

Guerrero explicó que en ese registro, donde figuran más de mil compatriotas que realizaron trámites entre 1915 y 1924, está documentada una declaración en la que Gardel afirma haber nacido en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. Además, la inscripción fue certificada mediante acta notarial e incorporada al Registro Civil uruguayo, lo que para el legislador representa un valor histórico y jurídico fundamental.