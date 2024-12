Impacto en el tango por la fuerte teoría sobre Carlos Gardel

Un músico aseguró que su abuelo tuvo en sus manos la partida de nacimiento de Carlos Gardel y descubrió la fuerte teoría.

El lugar del nacimiento del histórico cantor Carlos Gardel es uno de los grandes debates alrededor de su vida y siempre se discutieron dos hipótesis. Una es la de Francia, que sostiene que nació en la ciudad Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, bajo el nombre de Charles Romuald Gardes. La otra versión, que ubica al ícono del tango en Uruguay en sus primeros minutos de vida. Pero ahora se agregó una fuerte y dramática teoría sobre sus padres.

Siguiendo la historia francesa, su madre biológica sería Marie Berthe Gardes y su padre Paul Jean Lasserre, quien no lo reconoció. Y tres años después del nacimiento de Carlos Gardel, su madre lo trae a Buenos Aires y allí su nombre habría sido castellanizado como se lo conoce en todo el mundo. La hipótesis del país vecino sobre el ícono del tango, asegura que habría nacido en Tacuarembó, Uruguay, probablemente un 11 de diciembre.

La madre del Morocho del Abasto sería María Lelia Oliva, quien quedó embarazada producto de una relación con el esposo de su hermana Blanca, Carlos Félix Escayola Medina. En ese relato, el año de nacimiento varía y podría ser 1883, cuando María Lelia tenía 13 y su hermana Blanca estaba viva. Otros plantean que fue en 1887, cuando María Lelia tenía 17 y Blanca ya había fallecido.

La tercera y drástica teoría sobre el cantor de tango plantea que Gardel fue fruto de un incesto. Así lo señaló el músico uruguayo Guillermo Peluffo, cantante de la banda Trotsky Vengarán, en el programa de radio “Malos pensamientos”. Según reveló, su abuelo fue el Doctor Euclides Peluffo, Honoris Causa de Harvard, quien tuvo en sus manos la partida de nacimiento de Carlos Gardel.

Carlos Gardel y la fuerte teoría sobre sus padres

“Le trajeron el acta de nacimiento de Tacuarembó, de Carlos Gardel, de la iglesia, y era hijo del padre y su hija, producto de un incesto, y así estaba escrito. Mi abuelo agarró el acta y la prendió fuego con el zippo. Este hombre, pobre, no quería que nadie se enterara. Y dijo: por mí no se va a enterar nadie. Y yo me peleé con mi padre. Le dije: ‘¿cómo no me hiciste nunca este cuento?’ ‘Es que mi padre me pidió que no lo contara nunca’”, contó el artista Peluffo.

Carlos Gardel en la película "El día que me quieras".

Sin embargo, cabe señalar que la teoría no es nueva, porque en 2013 el profesor uruguayo Eduardo Cuitiño publicó el libro “Gardel: el muerto que habla”. Este auto es un docente de la materia Probabilidad y Estadística en la Universidad ORT de Montevideo. Y a partir de la “lógica probabilística”, según explicó en una entrevista con EFE, y analizando los rasgos físicos de Gardel, dice que su abuelo-padre fue el coronel Carlos Félix Escayola Medina, jefe militar y político de Tacuarembó, y que su madre fue la supuesta hija de este, Maria Leila.

Además, el investigador analizó fotos de Gardel con una niña, quien sería Francisca Franchini, y si en una de ellas realizada en 1894, donde él tenía 7 años y ella 11, entonces, planteó: “Medí la diferencia entre porcentajes de uno y otro y me quedaron varias campanas, y de ahí calculé varias probabilidades".

"La opción más probable era que Gardel tuviera 7 años y, por tanto, había nacido en 1887, hijo de Carlos Escayola y Maria Lelia Oliva", explicó. Esta impactante teoría del incesto también la afirmó como gran posibilidad el presidente de la Fundación Carlos Gardel de Tacuarembó, Heber Moreira.