Misterio en el tango por la infancia de Carlos Gardel y una búsqueda de fotos para resolverlo

Walter Santoro, director ejecutivo de la Fundación Internacional Sucesores de Carlos Gardel, lanzó un pedido a la sociedad para conseguir imágenes o documentos vinculados a la Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º, ubicada en Libertad 455, Buenos Aires. Esta institución educativa funcionó hasta aproximadamente 1930 y sería el lugar donde el cantor cursó sus estudios.

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La búsqueda surge luego de que investigadores hallaran una foto de Gardel en una escuela que se creía estaba en Uruguay. Sin embargo, Santoro aclaró que el diseño arquitectónico de ese edificio era común en Sudamérica y que la imagen en realidad corresponde a un colegio porteño en la calle Libertad. "No hay documentación oficial en el Ministerio de Educación, pero nosotros tenemos el certificado de estudios de Gardel de ese colegio", afirmó.

Respecto a la controversia sobre el lugar de nacimiento de Gardel, Santoro aclaró que ya cuentan con un documento que lo prueba en Tacuarembó, Uruguay, pero que "no es relevante", ya que forma parte del proceso que Gardel realizó para acreditar su identidad. Actualmente, la fundación aguarda documentación proveniente de Francia para avanzar con la investigación.

En cuanto a una escuela en Montevideo que exhibe una placa señalando que Gardel estudió allí, Santoro descartó esta versión como falsa. Según explicó, esa placa fue colocada tras una interpretación errónea del plano, apoyada por intereses políticos, mientras que el plano del colegio en Buenos Aires coincide perfectamente con la imagen de la escuela en la fotografía.

Foto de Carlos Gardel en la Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º, que funcionó en Libertad 455, de la ciudad de Buenos Aires, hasta 1930.

La Escuela Elemental N.º 2 funcionó entre 1895 y 1930, y Gardel ingresó en 1899. Santoro destacó la importancia de la fotografía que posee la fundación, tomada en ese colegio, y señaló que si su madre Berta, "que no era una mujer de plata", pudo conservar esa imagen, seguramente otros asistentes al colegio también cuentan con fotos similares. Por eso, pidió: "Si alguien tiene un abuelo, o alguien cercano, con fotos yendo a ese colegio, las estamos buscando".

El objetivo de la Fundación Gardel con la historia del cantor

El origen de Carlos Gardel sigue dividiendo a historiadores y fanáticos. La teoría "francesista" sostiene que nació en Toulouse en 1890 con el nombre de Charles Romuald Gardes y llegó a Buenos Aires con su madre a los dos años. Por otro lado, la hipótesis "uruguayista" asegura que fue hijo de un amor prohibido en Tacuarembó y entregado a una lavandera francesa para ocultar el escándalo.

Para Santoro, lo esencial es la gesta artística de Gardel. Además, como coleccionista de arte y poseedor de reliquias del cantor, explicó que "con inteligencia artificial pudimos investigar mucho más a fondo" y que gracias a instituciones argentinas identificaron el colegio donde estudió. Sin embargo, remarcó que ahora necesitan el apoyo de la comunidad para encontrar más pruebas documentales.

Sobre la posibilidad de realizar un estudio de ADN, Santoro fue categórico: "El único que puede resolver el ADN, porque estoy en la sucesión de Carlos Gardel, soy yo". Sin embargo, advirtió que "hoy no cambiás la opinión de un fanático ni con un ADN" y que algunos seguidores incluso cuestionarían un análisis científico. Por eso, la fundación busca documentación para refutar todas las teorías y cerrar esta histórica discusión.

Con optimismo, Santoro concluyó: "Estoy convencido que va a aparecer un montón de gente" dispuesta a aportar fotos, certificados o boletines que ayuden a esclarecer dónde estudió realmente el Zorzal y, con ello, aportar luz a su enigmático origen.