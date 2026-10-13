Asombro por lo que reveló Jairo antes de cantar para León XIV en Córdoba: "Voy a quedar como un pavote si no canto el Ave María"

La arquidiócesis de Córdoba ratificó la organización de una masiva vigilia para el próximo lunes 9 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), con el objetivo de aguardar la histórica llegada del Papa León XIV previa a la misa multitudinaria del martes 10. La previa festiva tendrá un marco cultural con figuras destacadas de la música popular argentina, entre las que sobresalen Jorge Rojas y el reconocido cantante Jairo.

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En declaraciones radiales, el artista oriundo de Cruz del Eje expresó su profunda conmoción por la citación a un evento que colocará a la geografía cordobesa en el centro de la atención internacional, compartiendo relevancia con los destinos bonaerenses de Luján y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El músico manifestó la magnitud que representa este llamado en su carrera profesional. "Que te convoquen para una cosa así es algo extraordinario. Te pasa una vez en la vida y que venga de Córdoba me conmueve mucho por la relación histórica de la provincia con la fe católica", remarcó el intérprete.

También reflexionó sobre la trayectoria espiritual y el peso de la región dentro de la historia de la Iglesia, remarcando las presencias anteriores de Juan Pablo II, la huella dejada por Jorge Bergoglio antes de ser el Papa Francisco y la impronta del legado jesuita. El cantante consideró: "Yo creo que la elección no es por azar".

Respecto a su presentación en el escenario de FAdeA, el vocalista confirmó que la interpretación del Ave María resultará una pieza infaltable durante la velada: “Porque si no canto el Ave María van a decir ‘Pucha, este tipo lo canta en todos lados menos acá. Voy a quedar como un pavote".

Jairo expresó sus sensaciones ante la convocatoria de la Iglesia.

“El Ave María se impone por propio peso. Las demás canciones no, no me dijeron nada. Pero voy a elegir las canciones”, agregó y comentó ante Cadena 3: “No conozco muchos detalles de la organización. Ahora me van a contar todo en estos días”.

La agenda del papa León XIV en Córdoba: cuándo y dónde es la misa y el itinerario completo en Argentina

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La Santa Sede ya difundió la agenda oficial, con horarios y lugares de cada actividad que incluye paradas: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. El sumo pontífice viajará a Córdoba el martes 10 de noviembre. Saldrá desde Aeroparque a las 7:30 y su actividad central será la misa multitudinaria, programada para las 10 horas en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Ese día será feriado en la provincia de Córdoba para que los católicos puedan acercarse al evento y disfrutar de la misa del Papa. Además, se busca facilitar el tránsito y que las responsabilidades diarias no se vean tan afectadas. El detalle de su agenda en el territorio cordobés: