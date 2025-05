Argentinos nominados a los Tony Awards: orgullo nacional en Broadway

Ambos productores combinan tecnología innovadora con narrativas profundamente humanas.

El teatro mundial tiene acento argentino este año. Dos productores de nuestro país, Ricardo Hornos y Diego Kolankowsky, están haciendo historia en Broadway con un total de 17 nominaciones entre sus producciones para los Premios Tony 2025, los más prestigiosos del teatro musical. Este logro no solo enorgullece a la comunidad artística local, sino que demuestra el talento argentino en la escena internacional más exigente.

Ricardo Hornos sigue rompiendo récords

Con una trayectoria que incluye 5 premios Tony de 18 nominaciones anteriores, Ricardo Hornos vuelve a ser protagonista de la temporada teatral neoyorquina con tres producciones que están dando que hablar:

Dead Outlaw (7 nominaciones): este peculiar musical está basado en hechos reales sobre un cadáver momificado que terminó siendo atracción en un parque de diversiones. "Es una obra tremendamente inusual, muy bien contada", confiesa Hornos. La obra compite por Mejor Musical, entre otras categorías técnicas y de desempeño actoral. Operation Mincemeat (4 nominaciones): una comedia inteligente sobre una operación de inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. "Es una comedia muy al estilo Monty Python", explica el productor. Romeo + Juliet (Revival): la versión moderna protagonizada por Rachel Zegler (West Side Story) fue un fenómeno entre el público joven durante su corta pero exitosa temporada.

Dead Outlaw es un musical único protagonizado por un cadáver momificado.

Diego Kolankowsky: Innovación y emociones robóticas

Por otro lado, Diego Kolankowsky, quien ya ganó un Tony por Once on This Island, presenta dos producciones que están revolucionando Broadway:

Maybe Happy Ending (10 nominaciones): este musical coreano-estadounidense sobre dos robots que descubren el amor y la mortalidad ha recibido críticas perfectas. "Es muy extraño cuando contás una historia de amor entre robots, y cómo los robots descubren la muerte (...) pero de una forma tan humana que es un espejo de nuestra realidad", comenta Kolankowsky. La obra compite en categorías clave como Mejor Musical y Mejor Música Original.

Sunset Boulevard (7 nominaciones): el revival dirigido por Jamie Lloyd (conocido en Argentina por su trabajo con Elena Roger) usa cámaras en vivo para crear una experiencia teatral única. Ves al actor en escena y simultáneamente en primer plano en pantallas gigantes, describe el productor.

Sunset Boulevard es una obra que ofrece una experiencia teatral distinta.

Batalla por el Tony a Mejor Musical

La categoría estelar de la noche promete ser un duelo entre las producciones argentinas:

Dead Outlaw de Hornos, con su humor negro y música contagiosa.

Maybe Happy Ending de Kolankowsky, con su poética visión futurista.

The Outsiders, la adaptación de la novela clásica.

Expertos de Broadway señalan que esta podría ser la primera vez que dos producciones con participación argentina compiten directamente por el máximo galardón.

Tecnología y tradición: las apuestas argentinas

Lo más llamativo de estas producciones es cómo combinan innovación con narrativas poderosas:

Dead Outlaw usa proyecciones y efectos especiales para "dar vida" a su protagonista cadavérico

Maybe Happy Ending emplea robótica escénica para sus personajes principales

Sunset Boulevard integra cinematografía en vivo durante las funciones

Maybe Happy Ending cuenta una conmovedora historia de amor entre robots.

Celebridades y ausencias notables

La gala del 8 de junio en el Radio City Music Hall tendrá presencia estelar:

Nicole Scherzinger (nominada por Sunset Boulevard).

Tom Francis , la revelación británica de 25 años.

Cynthia Erivo como presentadora.

Aunque no estarán Denzel Washington ni Jake Gyllenhaal, quienes protagonizan otra producción de Hornos (Otelo) pero no recibieron nominaciones individuales.

Cómo seguir la ceremonia desde Argentina

Para no perderse esta noche histórica:

Transmisión en vivo por Paramount+ y Pluto TV.

Cobertura especial en redes sociales de @TheTonyAwards.

Análisis post-ceremonia en medios especializados.

Los argentinos podrán votar virtualmente por el "Premio del Público" a través de la app oficial de los Tony Awards.