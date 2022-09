Una charla para descifrar el furor por la artista mexicana Frida Kahlo

La complejísima dinámica de la transformación póstuma que ha sufrido la figura de Frida Kahlo mediante incuestionables fuerzas sociopolíticas, culturales y económicas que forjaron su actual iconicidad, será tema de una charla gratuita que en el marco de la muestra "Diego y yo" dará, el miércoles próximo a las 19 en el Malba, Mari Carmen Ramírez, directora del International Center for the Arts of the Americas en el Museum of Fine Arts de Houston.

La ubicuidad de la imagen de Frida hoy, presente en miles de productos comerciales y despliegues mediáticos, la convierte en "la única artista del mundo cuyo reconocimiento inmediato e impacto en las masas supera hechuras icónicas masculinas como Van Gogh, Picasso o Andy Warhol, incluso al Che Guevara y a Malcolm X", destcana los organizadores de esta charla.

De hecho, la muestra "Diego y yo" que desde el 26 de agosto se exhibe en el Malba "convocó 12 mil visitantes en su primera semana de apertura, y ya lleva contabilizadas 30 mil visitas", informaron a Télam voceros del museo. Algo más, es tanta la convocatoria que genera la figura de la pintora mexicana que la muestra estará expuesta en el museo más de un año, hasta el 1 de septiembre de 2023.

Para explicar qué ha sucedido y por qué, Ramírez recorrerá los avatares impactantes de su legado en torno a movimientos sociales y artísticos de las últimas cinco décadas: desde el surrealismo y el arte chicano, hasta el feminismo o el LGBTQ.

Se trata de cambios que "han contribuido a que asuma una escala política e icónica global, la dimensión ideológica y sociológica del fenómeno Frida merece destacarse del paralelo mercantil de la fridamanía que etiqueta su figura", postulan.

Además de su trabajo ligado al arte y los artistas latinoamericanos, Ramírez ha publicado extensamente sobre una amplia gama de temas que incluyen la relación del arte latinoamericano con las políticas de identidad, el multiculturalismo, la globalización y la práctica curatorial.

También conceptualizó e implementó el "ICAA Documents of 20th Century Latin American and Latino Art Project", un archivo digital y libros centrados en fuentes primarias. En 2005 recibió el Premio a la Excelencia Curatorial otorgado por el Centro de Estudios Curatoriales de Bard College. Ese mismo año fue declarada uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos, por la emblemática revista Time.

La charla, gratuita y con inscripción previa, está programada para el miércoles 21 de septiembre a las 19 en el Auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), ubicado en avenida Figueroa Alcorta 3415. Los interesados pueden inscribirse a través del link https://www.malba.org.ar/evento/conferencia-como-se-yergue-el-icono-frida/

Con información de Télam