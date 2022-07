Ulises Gutiérrez Llantoy y María Fernanda Ampuero ante las marcas de la literatura latinoamericana

El peruano Ulises Gutiérrez Llantoy y la ecuatoriana María Fernanda Ampuero dialogaron con Télam sobre la convocatoria para participar de "Limítrofe", el libro de relatos sobre Latinoamérica, y trazan un panorama de la escena literaria contemporánea a partir de preguntas por las insistencias y características que la atraviesan.

Para Gutiérrez Llantoy, "Latinoamérica es una sola nación: hablamos el mismo idioma, compartimos un mismo origen histórico, un mestizaje común, un territorio común; uno puede pasar del Perú a Bolivia, luego a chile, Argentina, volar a México, Puerto Rico y no va a sentir una gran diferencia, no va a sentir las diferencias legales, culturales y de comunicación que siente un francés al ingresar a Rusia, por ejemplo".

El escritor nacido en Huancavelica en 1969 y autor de las novelas "Ojos de pez abisal" y "Cementerio de barcos" relata que cuando lo convocaron para esta publicación envió el manuscrito de "En ahí en el paraíso" y su "mayor temor" era que Julián López, editor y compilador de la antología, "no entendiera la oralidad selvática del narrador; que los lectores no peruanos tropezaran intentando seguir la lectura de esa oralidad; pero no, Julián lo entendió perfectamente, no tuvo la dificultad que seguramente hubiera tenido un editor francés respecto de un escritor ruso que cuenta un extravío en los bosques boreales de Komi", destaca.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Por más que ambos se comunicaran, seguramente, en inglés. En ese sentido, creo que 'Limítrofe' es un proyecto hermoso. Compartir páginas con escritores y escritoras de esa nuestra Latinoamérica, disfrutar de textos e historias de esa Latinoamérica, nos permite confirmar esa hermandad; nos permite, además, ser testigos del gran momento que desde hace años mantiene de la literatura latinoamericana. El libro lo logra con creces y me alegra mucho ser parte de

ello", subraya.

En tanto, Ampuero, nacida en Ecuador en 1976 y autora de los libros "Pelea de gallos" y "Sacrificios humanos", considera que "la literatura latinoamericana ha sido siempre muy interesante y muy prolífica. Lo que pasa ahora es que muchísimas mujeres han pasado a ser parte del canon".

Sobre este punto dice: "Es por eso que se habla de un renacimiento cuando en verdad lo que pasa es que las autoras que nos precedieron fueron silenciadas e invisibilizadas y ahora eso no pasa más. Las mujeres, obviamente, abordamos otros temas y tenemos otras preocupaciones, de ahí que se hable mucho más de los cuerpos, de las maternidades, de las soledades, de las violencias que son parte de la experiencia de ser mujeres. Creo que en este libro se reúnen muchos de esos temas".

Con información de Télam