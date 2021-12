Con cerca de 11 mil plazas agotadas, regresa este fin de semana el Open House Buenos Aires

Con prácticamente la totalidad de las plazas agotadas, cerca de 11 mil, el 9ª festival de arquitectura y urbanismo Open House Buenos Aires regresa este fin de semana a una "presencialidad cuidada" y se prepara para abrir las puertas de cerca de una veintena de espacios y edificios porteños de gran valor arquitectónico, cultural y patrimonial, que pueden ser visitados cumpliendo los protocolos sanitarios del Covid19, confirmó hoy el arquitecto Santiago Chibán, uno de sus organizadores.

"Aún quedan dos edificios que no completaron su capacidad de aforo" por lo cual, los rezagados que aún quieran participar todavía pueden probar suerte ingresando a la página de internet en http://www.openhousebsas.org, advirtió a Télam Chibán.

Este es un año distinto, de transición entre el aislamiento del 2020, cuando el recorrido se hizo de manera virtual, y un 2022 "en el que esperamos poder volver a disfrutar del OHBA tradicional", explicó, por lo que "se volverá a la presencialidad de forma cuidada, en espacios que permitan distancia social y ventilación adecuada".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para eso "fue necesario acotar los espacios a poco más de 20 y se hizo especial foco en ámbitos amplios y abiertos para cumplir con los protocolos vigentes, por eso la inscripción previa, "para poder ingresar a cada espacio de forma organizada y cuidadosa", y por eso también "será imprescindible presentar el DNI".

La idea es "potenciar los espacios públicos y privados de uso público mediante recorridas urbanas a pie y en bicicleta, enfocarnos en lo urbano entendiendo a la ciudad como el hogar que todos y todas tenemos en común".

A diferencia de los tiempos prepandémicos, "este año no tenemos ninguna casa particular" y en los casos de edificios cerrados donde funcionaran oficinas se confirmó que trabajaran de lunes a viernes, cosa de que "el fin de semana no hubiera gente trabajando", indicó Chibán.

Entre los espacios destacados de este año figuran la Casa Bolívar, el Edificio Tesla Patricios II, la Mueblería Díaz - Chalet de la avenida 9 de Julio, el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, el seto panteón del Cementerio de la Chacarita y el ex edificio Veritas.

Así como el Palacio de Aguas Corrientes, el Estadio Tomás Adolfo Ducó (la cancha de Huracán), la nueva Casa de Gobierno de la Ciudad, la reurbanización del Barrio Rodrigo Bueno y el Barrio 20, el edificio Work and Fun, el Barrio Mugica (ex villa 31) y Recorre BA - Historia y Arquitectura de la calle Corrientes.

El Open Bici propone circuitos guiados con temáticas especiales que van desde la arquitectura al diseño, pasando por la historia, hasta la trama urbana y la literatura, aportando una mirada desde otra escala; mientras que, con el foco en el arte urbano para recuperar las paredes de la ciudad y estrechar vínculos con la comunidad, el Open Muro se reinventará con acciones en Parque de los Patricios, una muestra en Pasaje Rondeau 3221y un mural en 24 de Noviembre 2159.

Asimismo, la selección del concurso Open Foto, realizado con apoyo de Wikimedia Argentina, estará a cargo de Bruto Studio y vuelve el Camina Buenos Aires, una invitación para recorrer la ciudad a pie y descubrir detalles pequeños que, de otra manera, se pasan por alto, a través de circuitos no convencionales.

El Open House ofrece una nueva mirada sobre la ciudad, invitando a quienes quieran conocerla de una forma diferente a compartir recorridos en un evento que propone un original espacio de encuentro con actividades innovadoras y accesibles.

OH-BA forma parte de Open House Worldwide Family. El concepto se desarrolla cada año en más de 30 ciudades de los cinco continentes, como New York, Londres, Oslo, Milán, Zúrich, Dublín, Lisboa, Tel Aviv, Melbourne, Roma, Madrid y Helsinki, un fin de semana al año con una organización local, acerca los ejemplos más notables e influyentes de la arquitectura, el urbanismo y el diseño de cada ciudad, en forma totalmente gratuita.

Con información de Télam