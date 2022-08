Anunciaron a los ganadores del Premio Artes Visuales "Kenneth Kemble"

Con el objetivo de incentivar, apoyar y acompañar la producción poética, artística, reflexiva y crítica de obras de arte contemporáneo, el jurado del Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” eligió entre 289 proyectos de catorce provincias a los ganadores de su quinta edición: Berny Garay Pringles se llevó el gran premio con "Thapa/Nido"; Ivana Salemi, el Premio Beca Residente por "Fibras" y el Colectivo de Artistas del Valle Kalchaquí ganó el Premio Beca Joven por "Caminata Ancestral a través del Valle Calchaquí".

Según el artista visual, investigador y curador Andrés Labaké, coordinador del jurado y a cargo de las tutorías profesionales, hay un interés común en los tres proyectos premiados vinculado con "la investigación de ciertos saberes desplazados de los canónicos académicos y consolidados en el gran circuito del arte, y que rescatan y conectan con otros saberes y producciones poéticas desde una operatoria en territorio". "Son proyectos muy abiertos y con mucho desafío técnico y poético por delante”, comentó Labaké.

“Estamos felices de anunciar a los ganadores de un premio que invita a los artistas al desafío de plasmar en una obra y con nuestro acompañamiento esas ideas que tal vez por mucho tiempo estuvieron rondando por sus cabezas y por falta de oportunidades no pudieron concretarlas. El Kemble es eso, un desafío, una oportunidad y una construcción compartida”, sostuvo la secretaria de Cultura y Ciudad de San Isidro, Eleonora Jaureguiberry.

El concurso entregará este año un monto total de $1.200.000, que se darán por etapas conforme al avance de los proyectos. Se repartirán del siguiente modo: Gran Premio, $600.000 y el resto por partes iguales para el Premio Beca Joven (hasta 35 años) y el Premio Beca Residente.

El jurado estuvo formado por Gabriel Baggio, Marcela Cabutti (artistas visuales) y Mariana Marchesi (Directora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes) y tras cinco horas de escucha y debate llegó a un fallo consensuado.

El sanjuanino Garay Pringles, que ahora firma sus trabajos como Brayan Sticks, propuso una investigación de campo a partir de Francisco Ortega (y su familia), que vive en Monterricos, un pueblo cercano a la capital jujeña, se presenta como un artista autodidacta y se piensa como un hombre sin origen.

“Desde siempre seguí el Kemble, pero no me sentía seguro de presentarme. Este año me animé con un proyecto sobre una película instalación que apunta a cruzar cine y artes visuales, mundos que, a priori, parecerían estar alejados entre sí. Es hermoso que lo hayan elegido. Estoy feliz, todavía no termino de caer”, contó Garay Pringles.

En "Fibras", Salemi planteó un proyecto que buscará tejer un diálogo entre el campo del arte contemporáneo y la práctica tradicional de tejidos e hilados a partir de fibras y tintes naturales realizada por campesinas del sur argentino y de San Juan. Un trabajo de investigación que rescatará esos saberes y prácticas tradicionales y populares, y relacionará el pensamiento del territorio como un campo simbólico, y el de las cartografías como elaboraciones geográficas, pero también poéticas y simbólicas.

Por su parte, el Colectivo de Artistas del Valle Kalchaquí está formado por siete artistas de distintas disciplinas y de varias provincias que propuso una operación poética y de investigación a partir de una caminata de unos 90 kilómetros por un camino muy antiguo entre dos localidades con el mismo nombre: Caspinchango, una en Tucumán y otra en Catamarca. Registros fotográficos, de audio y videos, además del rastreo histórico y de la producción simbólica e intervenciones que realizarán los artistas de todo aquello ancestral que flota en esos valles, será parte de este proyecto que irá avanzando con el andar de la propia marcha.

Con información de Télam