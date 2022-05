Pittsburgh, la ciudad en la que nación Andy Warhol, tendrá un distrito pop en su honor

El Museo Warhol anunció que reinstalará “Factory”, un distrito en homenaje que abarcará seis manzanas en Pittsburgh, la ciudad en la que nació el artista estadounidense pop, para recrear su universo creativo y difundir su obra.

La creación del polo en honor a Warhol ya está en marcha. Se instalaron un mural creado en un callejón adyacente al museo por un artista de Miami llamado Typoe y una escultura de Michael Loveland, también de Miami, emplazada en un espacio de césped frente al museo.

Patrick Moore, director del Museo Warhol sostuvo en un comunicado de prensa que "Andy sigue siendo un emblema del espíritu empresarial estadounidense, un verdadero agente de influencia y cambio".

El proyecto busca garantizar la estabilidad financiera al museo, proporcionar formación en habilidades creativas y contribuir a dar forma al futuro de una franja de la ciudad

En la costa norte de Pittsburgh, el museo está a mitad de camino entre dos zonas más concurridas: del activo North Side lo separa una autopista elevada y del Distrito Cultural, al sur, el río Allegheny. Abrió en 1994 y fue el primer museo dedicado a un artista estadounidense de posguerra: reúne la mayor colección de obras de su homónimo, que comprende pinturas, dibujos, ilustraciones comerciales, grabados, fotografías y películas.

El Distrito Pop apunta a proporcionar una base para ampliar la influencia del museo. La expectativa, según sostuvo Moore, es que el Distrito Pop atraiga restaurantes, galerías de arte y otros negocios que puedan convertir la zona tanto en destino para los residentes de Pittsburgh como para los turistas.

Además, el director comentó que como no hay propiedades residenciales en los alrededores del museo y su ampliación abarca espacios comerciales no utilizados, no espera que provocara desplazamientos de personas de sus hogares. Además vaticinó que la presencia constante de la institución en la ciudad podría ser una fuerza para impulsar el crecimiento económico de la zona.

Ubicado en Pittsburgh, Pensilvania -el lugar de nacimiento de Warhol-, el Museo Andy Warhol alberga la mayor colección de obras de arte y materiales de archivo del reconocido artista, que con sus gafas de sol y su peluca color platino se convirtió en un emblema de la Nueva York de los años 60.

Warhol retrató en sus obras numerosas celebridades (Elvis Presley, James Dean, Jackie Keneddy), pero también a criminales, suicidios y accidentes de autos. Realizó más cien películas protagonizadas por chicas de la alta sociedad, drag queens o mujeres trans que frecuentaban su estudio The Factory, creó la revista de chimentos Interview, realizó instalaciones para los conciertos de The Velvet Underground y sufrió un intento de asesinato por parte de una admiradora en 1968, hechos que también contribuyeron a perpetuar el mito del excéntrico artista.

Andy Warhol murió inesperadamente en 1987 tras una operación rutinaria. En la actualidad, uno de -sus icónicos retratos de Marilyn Monroe es la segunda obra más cara de la historia, al ser subastada días atrás por 170 millones de dólares.

Con información de Télam