Se presentó ArteBA 2022 con propuestas sobre tecnología, cuerpo y sustentabilidad

(Por Leila Torres). Con 71 galerías de arte y la participación de más de 400 artistas, se presentó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) la decimocuarta edición de arteBA, una propuesta de arte contemporáneo que reúne a compradores y creadores de todo el país y se llevará a cabo en Costa Salguero del 7 al 9 de octubre.

La sala de cine del Malba se vio repleta esta mañana cuando se anunció el lanzamiento de la Feria de ArteBA 2022 en una conferencia de prensa que encabezaron las autoridades de la fundación: la presidenta Larisa Andreani y el vicepresidente Eduardo Mallea. "ArteBA es una feria de arte con resultados positivos para toda la sociedad", expresó Andreani al inicio de la conferencia de prensa.

En esta nueva edición, además de contar con 71 galerías y más de 400 artistas, la feria incluirá una amplia variedad de charlas y actividades. "Las galerías muestran sus mejores propuestas y, en paralelo, desarrolla una programación artística que da cuenta de la amplia diversidad de formatos existentes para la producción contemporánea, que no siempre están representados en el mercado y apuntan a visibilizar el trabajo de artistas con diferentes temáticas muy actuales: como son la sustentabilidad, el cuerpo, la experiencia y la tecnología", caracterizó Maella.

Con Santander como patrocinador principal, la feria se desarrollará a partir de dos ejes. El primero engloba a las galerías y proyectos artísticos de las categorías Sección Principal (galerías establecidas y de reconocida trayectoria), a Stage (galerías de menos de 5 años de apertura y que representan artistas de joven trayectoria) y a Utopía (categoría orientada a las más recientes producciones que agrupa galerías, espacios gestionados por artistas, organizaciones con y sin fines de lucro y otras plataformas experimentales de comercialización).

El segundo eje consiste en una programación artística que apunta a recorrer la

diversidad de formatos existentes para la producción contemporánea a partir de la curaduría de profesionales seleccionados por un jurado célebre. En el ingreso a la feria se desplegará una obra de gran escala curada por Florencia Qualina y sponsoreada por Andreani.

Además contará con la Isla de Ediciones Fundación Proa, curada por Alejo Ponce de León, y un programa de videos patrocinado por Patio Bullrich y curado por Lorenzo Anzoátegui y Lautaro Camino. También se impulsará un Programa de Performance sponsoreado por Fundación Williams y curado por Carlos Herrera y un Programa de Arte y Sustentabilidad sponsoreado por Zurich y curado por Sofía Dourron.

El Programa de Auditorio estará compuesto por tres ciclos que se repetirán todos los días: el Ciclo Isla de Ediciones Fundación Proa, el Ciclo Arte y Cultura Digital, Explorando el abismo y el Ciclo de Charlas La Nación.

"La semana de ArteBA tiene una energía única. Es un momento donde el arte es protagonista y la ciudad entera se moviliza. Esta feria, esperamos también, aprovechando que es un feriado largo", aseguró el vicepresidente y aprovechó la mención para agradecerle a los ministros de Turismo de la Nación y de la Ciudad, Matías Lammens y Lucas Delfino "por su contribución a la difusión de la feria".

Esta feria se destaca por convocar a públicos diversos y compradores de los y las artistas. En la edición del año pasado, la primera presencial luego de la emergencia sanitaria declarada en el 2020, la fundación vio cumplida sus expectativas, ya que se trató de una experiencia "inolvidable", según había contado la directora Andreani a Télam el año pasado.

Esa edición tuvo como resultado una vidriera con más de 300 artistas y 59 galerías de todo el país que durante toda la jornada obtuvieron "buenas compras".

Una novedad significativa para esta nueva jornada es la iniciativa conjunta de ArteBA con el Proyecto Wonder. "Para que todos y todas aprendamos las diferencias y reflexionemos sobre la dificultad de no hacerlo. Junto al Proyecto Wonder realizaremos por primera vez 'La obra de la convivencia'. El domingo la feria abrirá unas horas antes del momento de apertura para un grupo de personas con discapacidad, quienes visitarán la feria en los tiempos y con la ayuda que se necesita para apreciar las propuestas de las galerías participantes", explicó Maella.

Además, el vicepresidente agregó que estarán en la feria "representantes de AMIA, de Belleza y Felicidad Fiorito, Fondo Fluido y el Museo Barda del Desierto. También podrán apoyar a Vergel Arte y Salud el día previo de la apertura con la compra de bebidas a beneficio", y destacó que la iniciativa también significa "la oportunidad de conocer nuevos proyectos, jóvenes experimentales a quienes se dedica el ya instalado Premio en Obra, impulsado por Juan Cambiaso en el 2008 y desde entonces gestionado por el compromiso de los coleccionista Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone".

Durante el acto de presentación del evento se proyectó un video dinámico que incluyó los testimonios de actores que participaron de ArteBA en ediciones anteriores que recordaron "los momentos más felices" de la feria y las perspectivas sobre la importancia de una propuesta de tal trascendencia.

"El recuerdo más feliz que tengo de ArteBA es cuando realicé la Galería Blanda en el año 2009. Mucha gente que entraba, que participaba y era fantástico", expresó la artista Marta Minujín en la filmación.

El video, que contó con una música animada de fondo e imágenes de Costa Salguero (la sede de la feria este año), también incluyó la voz del fundador y presidente del Malba y coleccionista Eduardo Costantini. "Es fundamental que Buenos Aires tenga una feria presencial y es muy valorable que ya haya superado 30 años de existencia. Habla de una ciudad sensible al arte, vital, vibrante, que es lo que se requiere y creo que todos tenemos que ayudar a la visibilidad y dinamismo del arte argentino", expresó el empresario y fundador del Malba.

Andrés Duprat, actual director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, señaló que "una de las potencialidades más grandes de Argentina es el arte y la cultura, así que eso sostiene una actividad como al de ArteBA y la de las museos y galerías de Argentina".

Antes de que finalizara el video, ya se comenzaron a escuchar los aplausos. Entre los presentes, se encontraba a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires; Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; y Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, junto a otras personalidades referentes de las artes y la cultura del país.

Luego de presentar a los integrantes del Consejo de Administración de la fundación y al Comité Internacional, Andreani señaló que todos los miembros de la fundación trabajan ad honorem para "promover, fortalecer, desarrollar y desarrollar el sistema artístico y cultural" del país. Gracias a estos organismos, precisó la presidenta de ArteBA, se generaron "acciones que apuntaron a amplificar la visibilidad del arte argentino en la Feria Arco de Madrid y en Arte Venecia".

Además, presentaron el Círculo de Presidentes de Fundación ArteBA, conformado por todos los presidentes que, según Andreani, "dejaron su huella y su impronta en la institución". "Ese grupo es fundamental para esta gestión y para las gestiones futuras ya que no hay nada mejor que contar con la experiencia de quienes conocen el trabajo y tienen un profundo respeto y amor por el arte argentino", señaló la presidenta de la fundación.

Con información de Télam