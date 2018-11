Crisis total | Un hincha de River cambia su entrada para la Superfinal por un trabajo

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A una semana de la Superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River, un fanático 'Millonario' conmovió a todos al ofrecer su entrada para el histórico partido a cambio de un trabajo fijo.

Mientras los precios de reventa por los tickets de la Superfinal no paran de aumentar, el hincha de River Matías Álvarez sorprendió al pedir trabajo a cambio de su popular.

El joven de 24 años es socio desde los 5, pero está dispuesto a perderse un increíble momento para intentar paliar la crisis macrista. "Tengo una Sívori alta para la gran final, pero lo cierto es que tengo otras urgencias de que ocuparme. Por eso permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa", escribió el estudiante de abogacía en una publicación del sitio partidario La Pagina Millonaria.

"Se me hace difícil meterme a trabajar en el ámbito de la carrera, y hace un par de meses me quedé sin laburo. No busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa, no es el caso, me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá", señaló.