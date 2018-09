El ex ministro de Economía confirmó que se postulará en la contienda electoral del año próximo, aunque no definió bajo qué cargo.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, respondió la mayor incógnita que pesaba sobre su figura política: se presentará como candidato en las elecciones 2019, aunque todavía no definió bajo qué cargo. Así lo confirmó en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio. Además, remarcó que la conducción en su espacio está en manos de la ex presidenta, Cristina Kirchner.

“A mí se me agota el mandato en diciembre del año que viene, así que yo bien tendría que renovar la banca, buscar otra o participar en elección con un cargo ejecutivo. Es indudable que voy a ser candidato”, reveló quien estuvo a cargo de la cartera económica durante el gobierno kirchnerista.

ESCUCHÁ EL DESTAPE RADIO HACIENDO CLICK ACÁ

En este sentido, deslizó la posibilidad de presentarse como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya que “están midiendo las encuestas” y “es una posibilidad un cargo en el Ejecutivo”, aunque aclaró que eso se decidirá “más adelante”.

Según consideró Kiciloff, la definición de la candidatura todavía es algo “prematuro” y, además, contó que el sector kirchnerista está “en la construcción de un frente electoral” que pretende que sea “amplio”.

“Las candidaturas no son algo que facilita la unidad, sino que la complica. Hoy estamos en una etapa de conformación de un frente político que después va a tener forma electoral. En nuestro espacio hay una conducción muy clara de Cristina, así que luego definiremos las candidaturas”, afirmó.

Embed

Por otra parte, también habló sobre la presentación del presupuesto para el 2019 y lo calificó como “gravísimo”. “El presupuesto es un plan de gobierno vinculado al optimismo. Nunca la realidad es mejor que un presupuesto, siempre es peor. Este presupuesto habla de que el dólar a diciembre de este año va a estar a $38. Es un presupuesto ya no mentiroso, es directamente esquizofrénico”, consideró.

“Yo creo que el diputado que esté dispuesto a votar con el dólar a $40 hace un par de días para que a fin de año va a estar a 38, es parecido a lo que ocurrió el año pasado, donde algunos diputados votaron un presupuesto que decía que la inflación de 2018 iba a ser 10%, y estamos rozando el 45”, analizó.

LEÉ MÁS: STORNELLI CONFESÓ QUE OMITIÓ PARTE DE LA DECLARACIÓN DE JOSÉ LÓPEZ EN LAS ACTAS