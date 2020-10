La familia Latorre atraviesa momentos complicados debido al estallido de casos de coronavirus en la casa. Luego de que Lola diera positivo, fue Diego quien se infectó y terminó internado en el Sanatorio Los Arcos. A través de un video, Yanina realizó un angustiante descargo para sus seguidores de Instagram.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana no pudo ocultar su agotamiento y tristeza por la internación del ex futbolista e hizo catarsis muy temprano por la mañana. “Me levanté a las 6, pasé una noche de mierda. Me dormí, me quedé frita, se ve que el agotamiento mental y pensar todo el día te trabaja la cabeza. La madrugada fue larga. Hoy le voy a poner onda. Salió el sol, pero está fresco. Me entretengo limpiando, para mí limpiar es como terapia”, comenzó Latorre.

Visiblemente afectada por la falta de descanso, Latorre se planteó actividades para realizar en el día y confirmó que Diego está "estable". "Ayer se levantó con fiebre y le subió, pero a la noche lograron bajársela, tiene una voz rara pero está animado. Le duele mucho la cabeza y le duele el cuerpo", resaltó.

También, explicó: "Está saturando bien su oxígeno, lograron bajarle la fiebre. Él tiene una neumonía bilateral...”. No obstante, no logró disimular su preocupación por el estado de salud de su marido.

"Tuve momentos de mi vida que ustedes han visto y yo soy tremenda, pero esto es letal... esta espera, estoy aislada y no puedo hacer nada, ni siquiera le puedo llevar nada e ir a comprarle algo rico. A cada rato le pregunto cómo está. Le escribo a los médicos, no de pesada, porque no lo puedo ver. No sé si está bien o mal", le aseguró a sus seguidores, al tiempo que explicó que no atiende más el teléfono.

Y resaltó: "Lo de él que me angustia es al soledad de la enfermedad. Se va, no sabés cuándo lo vas a volver a ver, él está solo. La enfermedad es fea, porque cuando uno se siente mal está bueno tener alguien al lado aunque se de apoyo silencioso".

Muy movilizada, la mediática le pidió a sus seguidores que se cuiden del COVID-19 porque "le puede pasar a cualquiera". "Los familiares lo que tenemos que hacer es aguantar, cuidar. Esto a mi me mató, ya se dieron cuenta. No se me están pasando las horas, estoy muy caída”, concluyó