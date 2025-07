Se conoció la forma sencilla de desactivar Meta AI en WhatsApp.

Desde su incorporación en 2024, la función Meta AI en WhatsApp generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios celebran la inclusión de inteligencia artificial como una herramienta útil para resolver dudas o crear contenido rápidamente, otros se muestran preocupados por su impacto en la privacidad y la experiencia de uso.

Las inquietudes sobre la seguridad de los datos personales, sumadas a errores ocasionales en las respuestas automáticas, llevaron a muchos usuarios a buscar formas de eliminar o al menos ocultar esta función. Aunque en Argentina todavía no es posible desactivar completamente Meta AI, sí se puede reducir su presencia para evitar que interfiera en el uso cotidiano de la app.

El paso a paso para minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp

Lo primero que hay que hacer es abrír la conversación con Meta AI dentro de la aplicación. Luego, tocar el ícono de los tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha, tener en cuenta que esto puede variar según el modelo del celular. Una vez allí, seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”, según aparezca en el dispositivo. Confirmá la acción cuando la app te lo solicite y eso hará que Meta AI desaparezca de tu lista de chats. Sin embargo, seguirá accesible si buscás su nombre en contactos o iniciás una nueva conversación desde la lupa. Por ahora, es la única manera de reducir su visibilidad sin eliminarla del todo.

Cómo saber si me espían en WhatsApp: esta es la forma más fácil de comprobarlo

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, cuenta con un sistema de cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes y que solo puedan verlos quienes lo envían y reciben, sin embargo esto no significa que la seguridad sea infalible. Saber si alguien accedió a tu cuenta no siempre es sencillo, ya que la aplicación no envía alertas cuando alguien intenta acceder a la sesión.

Por esa razón, es necesario realizar un chequeo manual en simples pasos:

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla.

Seleccionar la opción “Dispositivos Vinculados”. Allí vas a aparecer una lista de todos los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta.

En caso de detectar un equipo desconocido, seleccionarlo y apretar la opción “Cerrar sesión” o “Eliminar dispositivo”. Esta acción desconectará de inmediato al intruso y evitará que siga accediendo a tus conversaciones, fotos, videos o llamadas.

En la actualidad es muy común que ciberdelincuentes se aprovechen de WhatsApp Web para monitorear conversaciones sin que nadie se de cuenta. Es muy sencillo: solo basta con que alguien escanee tu código QR desde un navegador para obtener acceso completo. Por eso, hay que tener cuidado a la hora de dejar la sesión abierta en una computadora que no es la propia.