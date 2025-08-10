Cuenta DNI: qué descuento hay este domingo 10 de agosto 2025

La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, sigue consolidándose como una de las herramientas más utilizadas para ahorrar en compras y servicios. Con más de 10 millones de usuarios activos y 168 mil comercios adheridos, la plataforma suma en agosto de 2025 nuevos topes de reintegro, más días de promociones y cuotas sin interés. Y este domingo 10 no es la excepción, ya que miles de usuarios pueden aprovechar de sus promociones.

En un contexto económico de crisis para la Argentina, la entidad bancaria busca que sus clientes estiren el presupuesto hasta fin de mes, ofreciendo descuentos sorpresa en rubros específicos y beneficios especiales como entradas para eventos y shows musicales.

Los descuentos que hay este domingo 10 de agosto de 2025 con Cuenta DNI