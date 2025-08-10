Cuenta DNI: qué descuento hay este domingo 10 de agosto 2025

La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, sigue consolidándose como una de las herramientas más utilizadas para ahorrar en compras y servicios. Con más de 10 millones de usuarios activos y 168 mil comercios adheridos, la plataforma suma en agosto de 2025 nuevos topes de reintegro, más días de promociones y cuotas sin interés. Y este domingo 10 no es la excepción, ya que miles de usuarios pueden aprovechar de sus promociones.
En un contexto económico de crisis para la Argentina, la entidad bancaria busca que sus clientes estiren el presupuesto hasta fin de mes, ofreciendo descuentos sorpresa en rubros específicos y beneficios especiales como entradas para eventos y shows musicales.
Los descuentos que hay este domingo 10 de agosto de 2025 con Cuenta DNI
- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.
Los descuentos que llegan en Cuenta DNI para aprovechar hoy.
- Ahorrá en Changomás: Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.
- Tarjeteá con Cuenta DNI: 3 cuotas sin interés todos los días, en comercios adheridos. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio Alimentos y Carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.