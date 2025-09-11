Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para tener más memoria en el celular.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en su vida diaria y uno de los problemas recurrentes de sus usuarios se debe a la administración de los archivos a la hora de borrarlos. Los secretos de WhatsApp para acceder a la "papelera oculta", donde se acumulan archivos que, aunque parecen eliminados, siguen ocupando memoria en el dispositivo.

Primero es importante entender qué es la “papelera oculta”. WhatsApp no tiene una papelera visible o accesible desde su propia interfaz. Esto significa que cuando eliminás fotos o videos desde la galería, esos archivos no siempre desaparecen por completo. En los teléfonos Android, permanecen en carpetas internas del sistema, acumulándose y ocupando un espacio que podría usarse para otras cosas. Vaciar esta papelera oculta puede mejorar notablemente el rendimiento de tu celular.

Opción 1: desde el administrador de archivos (solo Android)

Abrí la aplicación Archivos o Gestor de archivos de tu celular.

Ingresá en Almacenamiento interno, luego Android, siguiente paso media, com.whatsapp, WhatsApp y por último Media.

Dentro encontrarás subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios o Documentos.

Revisá las carpetas y seleccioná los archivos que quieras eliminar definitivamente.

Eliminá esos archivos y así estarás vaciando la papelera oculta.

Esta es una de las maneras más efectivas, ya que te permite ver y gestionar manualmente todos los archivos residuales que WhatsApp deja en tu teléfono.

Opción 2: desde los ajustes de WhatsApp