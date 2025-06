¿Cómo bloquear mensajes de desconocidos en WhatsApp?

Cómo evitar la llegada de mensajes de desconocidos en WhatsApp.

La privacidad es un elemento más que importante para las personas en lo que respecta al uso de redes sociales, debido a que no siempre se busca estar en contacto con todos los usuarios que tienen una cuenta. Mucho más cuando se trata de una aplicación de uso casi personal como es WhatsApp, que puede permitir la llegada de mensajes de un desconocido que no está agendado.

Hay mensajes que llegan por parte desconocidos a la bandeja que pueden presentar un verdadero dolor de cabeza. En algunos casos, se puede verificar la foto de contacto y determinar si se trata de alguien que se conozca en la vida real. Pero en los que no, las sospechas se multiplican de gran manera y se desarrolla un sentimiento de desconfianza.

Cómo evitar la llegada de mensajes de desconocidos en WhatsApp.

"Con la creadora del big meme", expresó Chule_, como figura su usuario de X (ex Twitter). La captura de pantalla permite apreciar que se trata de una conversación que se dio entre dos personas que forman parte de la misma facultad. Una que fue muy viral hace una semanas, debido a que la conversación expone la insistencia desmedida de un hombre por generar un vínculo con una compañera de clase.

Esto provocó que muchas personas se pregunten sobre la chance que existe para bloquear y no recibir mensajes de desconocidos. Sin embargo, la aplicación de WhatsApp no entrega este beneficio de generar bloqueos de manera automática o que vayan a una casilla que se considere como spam. Solo queda ir al perfil de la persona y elegir la opción de bloquear contacto. También es posible denunciar el número.

Lista de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar en julio

A medida que las aplicaciones van mejorando, aplicando parches de seguridad o sumando nuevas funciones necesitan lanzar actualizaciones. Esto provoca que el margen de funcionamiento quede más acotado porque no todos los dispositivos disponibles en el mercado reúnen las condiciones mínimas de software y hardware. Algo que se verá a partir de julio con la nueva versión de WhatsApp.

En lo que respecta a los dispositivos que usan Android, el servicio de mensajería no estará disponible en el Samsung Galaxy SIII, HTC One X, Sony Xperia Z y demás que no puedan soportar una versión superior a Android Lollipop 5.0. Por ende, los usuarios de estos equipos tendrán que comenzar a pensar en un reemplazo o alternativa.

Mientras que los dueños de un iPhone deben saber que los modelos que no dispongan con el sistema iOS 15.1 no tendrán capacidad para mandar mensajes de texto, audio y videos. Es recomendable realizar una copia de seguridad de los chats porque una vez que el calendario marque el primero de julio no va a ser posible ingresar a la aplicación. Los celulares afectados con esta medida son el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.