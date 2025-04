¿Cómo ver los mensajes de WhatsApp sin clavar el visto?

Cómo no clavar el visto en WhastApp.

La confirmación de lectura o la doble tilde azul en WhatsApp puede ser un gran beneficio para algunas personas, y un gran problema para otras en determinados momentos. Esto provoca que busquen una alternativa para informarse sobre el mensaje que recibieron sin la necesidad de avisar que se encuentran en línea porque prefieren seguir con otra actividad.

En determinadas ocasiones, se da la necesidad de mirar los mensajes que se reciben con el fin de tomar una decisión o saber qué tan urgente es responder la consulta realizada. En ese sentido, clavar el visto es una manera de avisar que uno se encuentra disponible y la falta de respuesta podría ser considerada de mala educación o la generadora de un conflicto.

"Hat trick y a casa", expresó Madrid_total2, como figura su usuario de X (ex Twitter). Su posteo muestra cómo una persona mantuvo una charla con el dueño de una cancha de fútbol en la que le expresa que falta la pelota con la cual jugaron. Además de ser una conversación que despertó risas, puede que también sea necesario no establecer con cierta rapidez la lectura del mensaje y clavar el visto para confirmar la recepción.

¿Cómo evitar clavar el visto?

Lo primero a mencionar es que hay tres maneras de leer los mensajes que llegan a la casilla de WhatsApp sin la necesidad que la otra persona reciba la presencia de los tildes azules en la conversación.

Se recomienda deshabilitar la confirmación de lectura y de esta manera se podrá leer los mensajes sin que la otra persona sepa si lo hicimos o no. Una opción que no solo es visible para la recepción, sino también para el envío. En el apartado de notificaciones de Android, se puede habilitar el historial de las mismas y desde allí acceder a un listado donde se podrá ver qué mensajes llegaron en las últimas horas. Usar la lupa de búsqueda dentro de WhatsApp, escribir el nombre del contacto y se desplegarán algunos mensajes que fueron recibidos de manera reciente.

Por otro lado, no hay una aplicación que permita realizar la lectura de mensajes sin la necesidad de clavar el visto. Aquellas que prometan esta función pueden ser una copia de WhatsApp y se deberá tener cuidado porque se estarán entregando datos personales y acceso al celular a un fabricante desconocido.

Alerta WhatsApp: qué modelos de iPhone y Android no podrán usar la app desde el 1ro de abril

A medida que pasan los años, la tecnología se va perfeccionando al punto que algunos dispositivos celulares quedan obsoletos y no pueden brindar gran parte de las funciones para las que fueron creados. Esto también se puede apreciar con las aplicaciones que se renuevan y generan que no sean compatibles con determinados modelos de iPhone y Android.

Desde WhatsApp advirtieron a partir de abril del 2025, la aplicación de mensajería más utilizada en varias partes del planeta no se encontrará disponible para aquellos celulares que cuenten con sistema operativo Android 5 o menor. Mientras que los dispositivos de Apple que no pueden actualizarse a la versión de iOS 12 no podrán hacer uso de los beneficios. La alternativa que queda para aquellas personas que tengan este problema es utilizar otros medios o pensar en la renovación del equipo para seguir en contacto con sus seres queridos. Cualquier aplicación que ofrezca un parche podría estar introduciendo archivos corruptos que pueden robar datos.