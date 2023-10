Alerta: no podrás usar WhatsApp a partir de noviembre si tenés alguno de estos celulares

Alerta: no podrás usar WhatsApp a partir de noviembre si tenés alguno de estos celulares

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel mundial y es por esto que la empresa trabaja día a día en nuevas actualizaciones, con el objetivo de hacer cada vez más eficiente la comunicación entre los usuarios. Mientras algunos cambios beneficiaron a algunos, otros despertaron una gran cantidad de quejas en las redes sociales. Precisamente esto es lo que ocurrió durante las últimas horas, cuando Meta anunció qué modelos de celulares ya no podrán utilizar WhatsApp en 2024.

Según informó la empresa de Mark Zuckerberg, a partir de noviembre de 2023 30 dispositivos móviles se quedarán sin WhatsApp, ya que las nuevas actualizaciones no serán compatibles. Para descargar esta nueva versión, se necesitan funcionalidades que Android 4.1 y 4.4 no tienen. ¿Qué celulares ya no podrán usar WhatsApp y por qué?

Solo aquellos celulares con Android 5.0 o versiones superiores podrán descargar esta actualización. En cuanto a Apple, el requerimiento mínimo es iOS 12 o una versión más reciente. De esta manera, los que cuenten con sistemas más viejos no podrán seguir usando la aplicación de mensajería instantánea.

La lista de los celulares que ya no podrán usar WhatsApp en noviembre 2023

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Cómo saber si alguien está "en línea" sin que se entere

Al día de hoy, WhatsApp cuenta con la posibilidad de estar en línea sin que ninguno de tus contactos lo sepa. Sin embargo, existe una técnica secreta para visualizar aquellos "en línea" ocultos, sin que la persona se entere. Para esto, solo necesitarás descargarte la aplicación WeRadar.

Primero, deberás dirigirte a la tienda de aplicaciones y buscar "WeRadar". Presionar en el ícono para descargarla.

Una vez descargada, deberás darle algunos permisos para que pueda funcionar correctamente.

Elegir tu país, en este caso Argentina, y escribir el número de celular de la persona a la que querés verle el "en línea".

Luego, te llegará una notificación si es que el contacto está "en línea".

¡Listo!

Si querés obtener información extra, como la cantidad de veces que ese contacto estuvo "en línea" y durante cuánto tiempo, deberás pagar una membresía. Cabe destacar que si bien estos procedimientos son privados y tus contactos jamás se enterarán, descargar este tipo de aplicaciones puede generar daños con el rendimiento de WhatsApp, ya que tu cuenta podría ser cancelada de manera inesperada.