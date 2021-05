El sorpresivo anuncio de Wanda Nara que involucra a la Argentina

Wanda Nara presentó su línea de cosméticos de industria argentina.

anda Nara lanzó Wanda Cosmetics, su nueva marca que cuenta con 13 productos. El proyecto de Nara incluye sombras, labiales, correctores y máscara de pestañas, entre otros. De esta forma, la mayor de las Nara se suma al mundo de la cosmética, un espacio al que Zaira ya había arribado hace dos años con su propia línea llamada Zaira Beauty. "Estoy feliz de volver a apostar en mi país", aseguró Wanda Nara muy contenta.

El martes pasado, Wanda Nara anunció a través de su cuenta oficial de Twitter, que al día siguiente lanzaría su nueva línea de cosméticos a través de un vivo en su Instagram. En ese mismo mensaje, la mayor de las Nara aseguró que estaba muy contenta por invertir en su país y que "aunque sean tiempos difíciles lo haría una y otra vez". Justo antes de la pandemia, Wanda había lanzado una línea de maquillajes en Italia, pero su sueño más grande era crear su marca en Argentina.

"Cuando llegó el producto final me sorprendió y no paraba de emocionarme porque la verdad es que subestimé mi país y los productos o los envases que podían hacerse", reveló la esposa de Mauro Icardi en la presentación de Wanda Cosmetics, a la vez que también aseguró que no imaginaba que en Argentina pudieran realizarse productos de "tanta calidad". "Se suele decir que en el exterior encontrás mejores cosas, pero la verdad es que en Argentina hay gente increíble, súper talentosa", agregó la blonda.

En diciembre pasado, Nara estuvo en el país para el desarrollo del producto y a pesar de que considera que la calidad del producto que consiguió en Italia es muy buena, la de la industria argentina le pareció superior. La colección inicial está compuesta por trece productos para crear los básicos de maquillaje que llevan los nombres de ciudades que marcaron la vida de Wanda Nara. Probablemente más adelante la colección se ampliará.

La venta de los mismos será en forma online y Nara aclaró el equilibrio que buscó en cuanto a los precios: "A mí me gusta que sea un producto que puedan tener todos, si bien no son híper económicos no son inalcanzables. Creo que es fundamental lograr un buen producto a un precio accesible". Según aseguró la misma Wanda Nara, se siente "afortunada" de tener un trabajo que sea compatible con la crianza de sus hijos, "sin delegar".