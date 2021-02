Viviana Canosa afirmó que Alberto Fernández le pidió perdón.

El próximo lunes Viviana Canosa volverá a la pantalla en A24 en Viviana con vos. De cara a su regreso al Grupo América, la conductora fue invitada por Intratables. En una charla íntima con Fabián Doman, Canosa no dejó tema por hablar y dio una primicia imperdible. La periodista afirmó que hace un mes aproximadamente el presidente Alberto Fernández la llamó y la invitó a comer a Olivos: "Me pidió perdón"

Viviana Canosa es una de las periodistas que más entrevistó al actual presidente de los argentinos. Alberto Fernández le dio nueve entrevistas a la conductora, lo que hizo que surgiera un rumor de que había una relación sentimental entre ambos. Con esto en mente, Fabián Doman le preguntó a la periodista si el presidente estaba "enganchado" con ella. "No, te das cuenta", fue la respuesta contundente de Canosa.

Para esquivar la pregunta, la periodista develó que es otro político el que le gusta y no le dio cabida: Miguel Ángel Pichetto. Cuando Doman le insistió con Alberto Fernández, Canosa decidió revelar una información que no se sabía. "¿Querés que te tire una primicia? Hará un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Me pidió perdón", disparó la periodista ante el desconcierto del conductor de Intratables.

La periodista también aprovechó para contar cómo surgió el conflicto con Fernández y qué sintió. Canosa afirmó que "hace años" colabora con comedores de La Matanza que en plena cuarentena le informaron que no les estaba llegando la comida. La periodista se comunicó con el presidente y le contó lo que le decían desde el comedor: los punteros de la zona no le dejaban entrar la comida y se la iban a robar. Según Canosa, la respuesta del presidente que la enfureció fue: "Hacé lo que tenés que hacer y no te metas en lo que no sabés".

Pero el siguiente mensaje que le habría enviado Fernández fue el que la conductora tomó como una amenaza: "Te va a volver todo en contra". "En ese momento empecé a temblar. Tuve terror. No se lo conté al padre de mi hija, ni a mi familia. Lo callé una semana", aseguró la periodista ante Fabián Doman. De todos modos, confirmó que "ya está, saldado y terminado", aunque aclaró que eso no la detendrá a la hora de criticar al gobierno desde su nuevo programa en la pantalla de A24.

Viviana Canosa comenzará su nuevo ciclo Viviana con vos por la pantalla de A24 el lunes 1 de marzo. El programa irá de lunes a viernes de 18 a 20 hs y estará acompañada por Jorge Giacobbe, Juan Manuel Dragani, que se ocupará de temas judiciales y policiales, mientras que Martín Bilyk le pondrá una cuota de humor al ciclo.