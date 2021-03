Viviana Canosa y más polémica sobre el feminismo.

En un nuevo capítulo de su polémica posición acerca del rol de la mujer en la actualidad en la Argentina y demás, Viviana Canosa brindó su opinión con relación a esta situación y a otras relacionadas con ese tema en la actualidad, durante su programa que se emite por la tarde de lunes a viernes en la pantalla de América 24: "Las feministas odian a los hombres, a ellos también les pegan".

La comunicadora continuó en la misma senda: “¿Por qué las feministas odian tanto a los hombres? Se sorprenderían por ver las estadísticas de las mujeres que agreden a los varones, pero a ellos no los cuentan...”. Además, en el producto que ella lidera entrevistó al economista Miguel Boggiano y a Rogelio Frigerio, el ex Ministro del Interior durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Canosa ya es famosa por la postura con respecto a una temática que está muy presente en la cobertura mediática actual en general, tanto que la ha llevado a discutir públicamente con Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Víctor Hugo Morales, Verónica Ojeda, Luis Novaresio, Gonzalo Heredia y demás.

Viviana Canosa atacó a Mercedes Morán por su tuit

La conductora aseguró que "lo que ellas buscan es que vos no seas libre" y atacó a Mercedes Morán por su tuit sobre la actitud del hombre en privado a la hora de tener relaciones con su pareja, que marcó textualmente: "Que no te diga mamita ni cosita ni put... mientras tienen sexo. Y ante una palmadita en la cola, una patada en los huevos!".

En esa dirección, Canosa dijo: "Es para que nosotros no nos metamos. Un chirlo en la cola no porque te pego una patada en las huevos, pero un ´vení, mami, que te lleno la Rosadita de dólares´ sí? Puede ser guarango, pero me agota el doble discurso. No somos santas ni put... Somos mujeres, absolutamente imperfectas. Estoy en contra de la violencia en general, sea de quien sea", sentenció un instante antes de exhibir un video en el que una mujer golpeaba a su pareja en plena calle.

La opinión de Viviana Canosa sobre Maia, la nena de 7 años que habría sido secuestrada

Por si todo esto fuese poco, ya sobre el caso de Maia, la nena de 7 años que habría sido secuestrada por un hombre el pasado lunes cerca de Parque Avellaneda, expresó: "Si hubiese estado en la escuela a esa hora o tuviera una buena vida, no se la hubieran llevado".