Mercedes Morán, la artista que encarnó al recordado personaje de Roxy Panigassi en Gasoleros, charló con Taty Almeida y Charly Pisoni en ¿Qué me contás? que se emite por El Destape Radio (FM 107.3). Hace poco más de un mes, Mercedes perdió a su madre, luego de 15 días internada por COVID-19, y tuvo cálidas palabras para la Madre de Plaza de Mayo: ¨Una de las compañías más amorosas que tuve estos días, vía telefónica, fue Taty. Me parece una paradoja muy conmovedora, que ella me haya ayudado y me ha consolado a mí con la perdida de mi madre¨, reveló.

Mercedes se casó a los 17 años y fue madre de su primera hija, a los 19 años. Era muy joven cuando se separó del padre de sus hijas y el país transitaba la dictadura cívico-militar más sangrienta y cruel de la historia, lo que llevó que su exmarido deba irse de la Argentina: ¨El papá de mi hija Mey, hizo una carrera muy rápida de abogado. En esa época trabaja con la gente de DDHH. Fue abogado de muchos detenidos y tuvo exiliarse. Fue la peor pesadilla¨. Y contundente sentenció: ¨Los que pasamos por esa época, a mí me tocó siendo muy jovencita, amamos la democracia y amamos la libertad¨.

La actriz no escapa a ninguna pregunta, y al consultarle por la frase ¨Después de almorzar, un tecito, un fasito y Breaking Bad¨, que dijo durante una entrevista en cuarentena, aclaró, que no hablaba de la marihuana, aunque sostuvo: ¨Estoy a favor de que se legalice el cannabis medicinal. No sólo colabora con todos los beneficios que otorga esa planta en forma medicinal y recreativa también, sino que además termina el con mercado negro horroso manejado por mafias y después se termina castigando a los perejiles o a los consumidores sociales. Ni hablar de la gente que lo consume por temas médicos¨.

Además, la protagonista de ¨El hombre de tu vida y Guapas¨, aclaró la diferencia que existió entre ella y Nacha Guevara, en el programa ¨Almorzando con Mirtha Legrand¨: ¨El temor de Mirtha era si había que dejar de ser femenina para ser feminista. Yo intentaba aclararle, que una cosa no tenía nada que ver con la otra, que el feminismo es un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, que no atenta con tu ser mujer, tu ser femenina, con ser feminista¨.

Belén Nassar.