La conductora de televisión Viviana Canosa lanzó un aberrante comentario cuando realizaba el pase con Luis Novaresio en el canal América y hablaban de aquellas prendas de vestir que tiene que tirar. "Yo las dono", confesó Canosa que se mostró orgullosa de dar a pobres la ropa porque ya no le sirve.

Todo comenzó con un comentario de Novaresio que buscó hablar de un tema cotidiano. "Un misterio doméstico en la vida de cada uno de nosotros que es a dónde van a parar las medias de las que solo nos queda una y por qué las tapas del tupper nunca son las que corresponden al recipiente", dijo Novaresio.

Como respuesta Canosa dijo que hace "solidaridad" y que regala las medias que no tiene un par para que se las ponga alguien que no tiene. "Yo antes tiraba la media, pero alguien que hace solidaridad me dijo que me las lleve en la cartera", señaló la conductora de televisión y en ese momento Novaresio hizo un gesto de incredulidad.

Canosa intentó explicar: "Vos tenes que decir esta media me quedó y esta otra me quedó. ¿Por qué las vas a tirar? llevatela en la cartera que siempre hay un niño en la casa que lo necesita".

La conductora de América se dio cuenta de la gravedad del comentario y buscó despegarse de las críticas: "Parece una frivolidad, osea capaz que no vas a comprar medias para donar o quizás sí, pero siempre llevá una media en la cartera".

El día que Juliana Awada dijo que sólo donaba basura

La ex primera dama Juliana Awada había contado en una entrevista que sólo donaba basura y cosas que no le sirven. "Yo no hago política, pero me gusta ayudar", manifestó Awada para justificarse.

"Yo hago juntar un montón de bolsas de retazos de la fábrica que a uno no le sirven y lo das a un centro de primera infancia, donde los que van a trabajar deben dejar a sus hijos. Así sí me gusta ayudar", sostuvo.