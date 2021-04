Claudio Belocopitt dejó en silencio a Canosa y desmanteló sus operaciones macristas.

La militancia acérrima de Viviana Canosa por la apertura de los colegios y la vuelta a las clases presenciales en un momento sanitario crítico como consecuencia de la segunda ola de COVID-19 se desmanteló por completó ante el tajante testimonio del empresario Claudio Belocopitt. El dueño de América TV y Swiss Medical dejó muda a la conductora macrista, sin posibilidad de contradecirlo y exponiendo las incongruencias de su discurso en contra de las políticas de cuidado impulsadas por el Gobierno de Alberto Fernández.

“Con todo el sistema privado de salud venimos advirtiendo, y lo hemos hecho desde hace cuatro o cinco semana antes de que la curva tome este nivel de virulencia, que la situación se estaba complicando y que el sistema iba a entrar en crisis. Lamentablemente, eso ocurrió. El sistema está viviendo una situación muy dolorosa para todos los que son actores del sistema de salud. Nos está costando mucho dimensionar la extrema gravedad de lo que estamos pasando”, arrancó Belocopitt, ante una Canosa seria y enmudecida, que no pudo meter bocado alguno para presionar al empresario.

Siguiendo su explicación, Belocopitt profundizó: “Creo que nosotros estamos metiendo la política en una situación de gravedad sanitaria. El sistema está saturado. Hoy en la Argentina, en la zona del AMBA, no hay camas. Se viven momentos muy difíciles hoy por hoy. La sociedad tiene que conocer que está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque no se trata del COVID sino de cualquier patología que te pueda suceder. Como dije desde el primer día, marzo del 2020: si el sistema satura no hay camas para nadie”

Preparada para dar la puñalada, Viviana Canosa preguntó: "¿No hay camas en ningún lado?". Sin darle espacio a su juego de operaciones, Claudio Belocopitt fue tan contundente que dejó sin palabras a la periodista macrista y expuso la ridiculez de su discurso diario en A24, a favor de la vuelta a las clases presenciales. “Yo me voy a referir específicamente al sistema privado que es en el que estoy en contacto permanente. En este sistema -que atiende al 70% de los argentinos a nivel nacional y al 80% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires- no hay camas. La realidad es dramática. Si los periodistas hacen un programa desde una institución médica va a tomar plena conciencia de que no estamos inventando nada. Es una realidad”, sentenció el empresario, dejando en offside a la conductora de Viviana con vos.