Canosa se metió en la interna de JxC y fulminó a Larreta, Vidal y Quirós

La conductora de TV se mostró en contra de una campaña de vacunación que los miembros de la oposición llevaron adelante.

Viviana Canosa emitió un nuevo editorial sobre la coyuntura política y, en este caso, decidió chicanear a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós por haber hecho un video pro vacunas que podría ser, según ella, "infantil". Con su monótono estilo, la ex conductora de Los Profesionales de Siempre hizo referencia a un video viralizado en TikTok donde los miembros de la oposición defienden la combinación de las vacunas.

“No te pierdas este TikTok de Horacio, Mariu y Quirós, contándonos como si fuéramos chicos de primer grado cómo va el tema de la vacuna. Mirá”, expresó Canosa y así presentó el video grabado por Juntos por el Cambio. “Sputnik, Sinopharm, Astrazeneca, Moderna, ya no entendemos nada y no sabemos qué es lo mejor. Pero creemos que lo mejor de todo es preguntarle al número 1, que acá está”, lanzaron Vidal y Larreta, para darle el pase a Quirós.

“Sí, por supuesto. Después de darte la segunda dosis de Sputnik, podés darte otra de Sputnik, de Moderna, de Astrazeneca. Es exactamente igual, lo que importa es que estés vacunado”, expuso el Ministro de Salud de la Ciudad. En el regreso al piso, Canosa pronunció: “Bueno, es una cosa de locos. Son los tres chiflados. No hablan como si fuéramos nenes. Dije primer grado y es mucho, salita azul, salita rosa. Nos tratan como niños, como si no entendiéramos. Ellos son todos, la casta política, que nos mienten, que nos roban, mientras nosotros seguimos laburando”.

Fuerte respuesta ante el ENACOM

Recientemente, Canosa se manifestó en sus redes sobre la multa que recibió por parte del ENACOM. “En agosto de 2020 me realizaron una denuncia. Art 208 del Código Penal de la Nación Argentina. Tomando conocimiento de la misma, me presenté en forma espontánea (jamás estuve imputada) conjuntamente con mi abogado”, comenzó su descargo la ex presentadora de ciclos de chimentos y remató: “El fiscal, luego de analizar la arbitraria e injusta denuncia, como así también mi presentación, conjuntamente con el plexo probatorio, determinó la inexistencia de delito y decidió el archivo de las actuaciones. No fui sobreseída porque jamás estuve imputada”.

“La supuesta sanción impuesta por el ENACOM es un nuevo intento de limitar mi derecho a expresarme libremente, mi único bozal es mi convicción y obedezco únicamente a ella. Ningún organismo, obsecuente del poder de turno, nunca más va a cercenar mi libertad de expresión", agregó por último Canosa en un hilo de Twitter.