Inesperado momento al aire de El Nueve.

La periodista Viviana Canosa le realizó una inesperada invitación al actor Luis Brandoni. Al aire de Nada Personal, su programa de El Nueve, la conductora realizó una pregunta que descolocó a todos en el piso: "¿Qué papel te gustaría hacer como veterano guapo? Estás buenísimo". Por su parte, el famoso protagonista de diferentes novelas y películas argentinas le contestó: "No insistas con eso porque te va a ir mal esta noche".

"No tengo ningún problema, Beto. ¿Me querés hacer una propuesta indecente? Yo no arrugo, yo me la banco. Prefiero que se arme un romance acá y no que me lo inventen", aseguró Canosa, aludiendo a los rumores que la vincularon con un ministro del actual Gobierno de la Nación. Acto seguido, Viviana le preguntó a Brandoni (80 años) en qué momento de su vida se sintió más pleno.

"Te doy un beso, tipo ficción": el comentario de Canosa que sorprendió a Brandoni

De forma directa, Viviana Canosa le consultó al actor:" ¿A qué edad te sentiste a punto caramelo?". Enfatizando en que el mejor momento de su vida se dio a los 40 años, Brandoni explicó: "Viví bien y he disfrutado de buena salud, ahora tengo ganas de volver a trabajar".

Si fuéramos a comer, ¿qué comeríamos?", le consultó Canosa. Luis Brandoni contestó manifestando que los platos que desgustarían serían pastas y ensaladas. Acto seguido, la conductora exclamó: "Cuando se termine la cuarentena, hacemos otra entrevista y te doy un beso, tipo ficción".

Sumándose al juego de palabras de Canosa, Brandoni le respondió sin titubear: "Muy bien, me preparo, salgo a correr diez días antes, tengo que entrenar un poco". Este momento se dio en los últimos minutos de la entrevista al aire de Nada Personal, el programa político que la ex panelista de Intrusos conduce en El Nueve de lunes a viernes desde las 23 horas.

El inesperado cosquilleo de Viviana Canosa al hablar de peronismo con Guillermo Moreno

Viviana Canosa protagonizó un inesperado cosquilleo al hablar del peronismo con Guillermo Moreno. Este suceso se dio al aire de Nada personal, su programa de El Nueve. Tras los rumores de romance con un ministro, la conductora entrevistó al ex secretario de Comercio Interior y sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones.

Guillermo Moreno se encontraba explicando la importancia del día 17 de octubre para quienes tienen sus firmes convicciones reposadas en los principios del peronismo (éste es el Día de la lealtad peronista). Y fue allí donde el dirigente lanzó un comentario que le dio el pie a Viviana Canosa para decir lo siguiente: "El 17 de octubre es como una fiesta swinger".