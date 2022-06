Una perra entró al Guinness por ser la más longeva del mundo

La pequeña perra oriunda de Estados Unidos obtuvo el premio a la más longeva del mundo estos últimos días.

Una perra fue distinguida como la más longeva del mundo con 22 años. Es oriunda de Estados Unidos y entró al Récord Guinness en estos últimos días. La simpática mascota tiene 22 años y 60 días, según los datos de la organización que certificó su título.

La familia que presentó a la mascota contó que iban a adoptar a un perro de raza grande, pero la vieron y fue "amor instantáneo". "En general es una perra tranquila y cariñosa, que escucha música country, duerme hasta las 5 de la tarde, le encanta acurrucarse bajo las mantas y por la noche pasa despierta", expresaron.

Cuando hace un tiempo se conoció la noticia de que un perro de 21 años había ganado el título del más longevo, sus dueños empezaron a recibir mensajes de familiares y amigos contándole el récord. Inmediatamente se dieron cuenta que Pebbles era mayor, por lo que se movieron para certificarlo.

Durante su vida tuvo un total de 24 cachorros. Pese a su edad, sigue gozando de buena salud “La mayoría de la gente que conoce a Pebbles no puede creer lo mucho que ha vivido”, comentaron.

¿Cuál es su alimentación?

La alimentación de la perra más longeva del mundo es una dieta de comida para gatos que le recomendó su veterinario en 2012. Según les dijeron a sus dueños, es más rica en proteínas a base de carne que los alimentos para perros.

De todos modos, le dan algún hueso e incluso puede llegar a comerse un trozo de carne o pollo. De hecho, para su cumpleaños número 22 comió una pila de costillas.

La odisea del perro Coco en Ezeiza

Las horas de demora para el perrito Coco finalizaron de la mejor manera. Lo sucedido en la jornada del jueves fue vibrante, ya que venía desde Hungría y no tenía la vacunación al día, por lo que corría riesgo de ser deportado o sacrificado. Finalmente, pudo ser solucionado: le aplicarán la vacuna correspondiente y regresará con su familia.

Luego de 40 horas de incertidumbre plena y momentos estresantes hubo final feliz para el cachorro Coco y su familia. Franco Gavidia, su dueño y quien es jugador profesional de handball, había dialogado con los medios en el aeropuerto de Ezeiza y no se mostró para nada a gusto con el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Después del calvario vivido, se llegó a una solución: el perrito no será deportado, le aplicarán una vacuna antirrábica y deberá cumplir 21 días de cuarentena en la zona primaria de la Aduana, lugar cedido para que le apliquen la dosis correspondiente y pueda permanecer allí. "Propuse todas las opciones. No me voy a mover de acá sin mi perro", había indicado Franco al respecto de la situación.

Junto a Coco viajaron durante 48 horas, con el objetivo de regresar al país desde Hungría tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que afectaba la zona. El animal tenía por ocho días vencida una vacuna y no tenía un certificado de un médico húngaro que confirmara que estaba sano.