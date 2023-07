Un influencer de moda fue confundido con un mendigo en un restaurante y ocurrió lo impensado: "Se me fue de las manos"

El joven sorprendió al contar lo vivido en un restaurante de San Martín de los Andes. El video se volvió viral en TikTok al poco tiempo de su publicación.

Un influencer que tiene una cuenta sobre moda en TikTok compartió un video para contar el insólito momento que vivió en un restaurante de San Martín de los Andes tras ser confundido con un mendigo. El chico dio a conocer el obsequio que le hicieron en el establecimiento gastronómico y reveló cuál fue su reacción.

Una de las modas actuales se basa en utilizar prendas de ropa muy holgadas y poco elegantes y ese es el tipo de estética al que suscribe Gegenn, el famoso tiktoker en cuestión. Para su sorpresa, los trabajadores del restaurante al que acudió pensaron que era una persona que vivía en la calle debido a su vestimenta y todo se desencadenó en una graciosa anécdota.

"Bueno se me fue la ‘aestetic’ de la manos. Fui a comprarle a mi papá una empanada a una pizzería. Son las doce de la noche. Me acerqué y le digo a la señora que atendía: ´¿De casualidad no te queda algo de todo lo que cocinaron hoy?´. La señora se va a la cocina, vuelve y me entrega esto", relató el joven y mostró la porción de pizza que le había obsequiado en el restó. Y agregó: "Este buzo está todo sucio, bien a la moda de hoy en día. Me da la pizza y me dice ´que Dios lo bendiga´. Yo le digo, ´gracias, ¿cuánto te debo?´. Y me dice ´no no, lleve y coma que hace frío´. Y acá estoy con la pizza".

El usuario de TikTok que tiene más de 80 mil seguidores en la red social recibió un sinfín de comentarios de otras cuentas, alusivos a la risa que les causó la anécdota y a la buena onda de la mujer que le obsequió la pizza. “A mi una vez casi me querían dejar pasar gratis en el bondi porque el chabón pensaba que hacía show en la calle”, “Encima se la llevo jajaja lo amo”, “Que hermosa señora, más gente así hace falta” y “Coma que hace frio, mas dulce esa señora. Que Dios le de el doble” fueron algunos de ellos.

El divertido desafío del tiktoker a sus seguidores

"Ya que estamos en tema, a ver si adivinan", soltó el influencer y comenzó a mostrar fotos de personas cuyos rostros no se veían. "¿Adolescente aesthetic o señor?", agregó en alusión a la tendencia de moda de los jóvenes de vestirse con ropa usualmente utilizada por personas mayores. "Yo perdí en todas", aclaró.