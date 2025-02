¿Por qué algunas personas cortan el alfajor al momento de comerlo?

Por qué se corta el alfajor para comerlo

Una de las golosinas que más consumen los argentinos en diferentes momentos del día es el alfajor. Existe una gran variedad de marcas y sabores que lo transforman en una opción muy recomendable para consumir cuando se tiene poco tiempo. Aunque algunos deciden tomarse una pausa y lo cortan con cuchillo. Una decisión que despierta comentarios.

La Argentina dispone de toda una industria consagrada en la elaboración de alfajores, debido a que cada provincia cuenta con una receta que le permite realizar elaboraciones únicas. También hay marcas que exploran el concepto con gustos exóticos, pero que valen la pena probar porque se trata de un innovación agradable para el paladar.

"El alfajor se come cortado en 8 porciones o no se come buenas noches", expresó Lolaabraldes como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se aprecia un pequeño ejemplar que claramente fue dividido en varios trozos de un tamaño similar. Esto provocó que de manera automática caiga una lluvia de comentarios en el posteo exigiendo explicaciones.

"Sos la única que lo come así"; expresó una mujer. "¿Y cómo haces cuando no tenés un cuchillo a mano?", preguntó una segunda persona. "Lo como pero no lo disfruto tanto", respondió la autora del posteo. "Pero Loli, yo abro un alfajor y ni llego a buscar un cuchillo", se sumó alguien más que no podía creer lo que estaba observando. "Con suerte me dura dos bocados el alfajor y ¿querés que lo parta en ocho?", le consultó un hombre.

La explicación que Lola le entregó a sus seguidores es una muy particular. "Chicos pruébenlo y después me dicen!! les juro que es mucho más rico, sentís todos los sabores!! Después doblas el papel en U y comes las miguitas que quedaron como en un tobogán. ¿Se entiende? No se como explicarlo", señaló. Aunque sus palabras no fueron suficientes para los usuarios de X que tuvieron contacto con la imagen.

