Fue a una entrevista y terminó a las piñas con el conductor del stream: "Te cazo del cogote"

Fue a una entrevista y terminó a las piñas con el conductor del stream.

El periodista uruguayo Humberto de Vargas fue protagonista de un escándalo al aire de su programa de stream, durante una entrevista al sindicalista Gustavo Ricci. El video de la nota que terminó a las piñas y con fuertes consecuencias para el comunicador.

La situación explotó durante la transmisión del programa de stream Hacemos lo que podemos, durante la cual de Vargas, conductor histórico de Canal 10, tuvo un fuertísimo cruce con el sindicalista de OSE y periodista deportivo Gustavo Ricci. La pelea tuvo su estallido cuando la charla derivó a la figura del dirigente sindical Jorge “Fogata” Bermúdez, recientemente cuestionado por una auditoría que detectó irregularidades en sus gastos.

Antes de empezar la entrevista, De Vargas ya había enviado un mensaje al conductor, Richard Galeano, señalando que llegaba “muy caliente con el acomodo de los sindicalistas”, según indicó la crónica del episodio que publica el sitio Newsweek Argentina. Ricci, lejos de retroceder, lo desafió a conversar cara a cara y, una vez en el estudio, la tensión escaló rápidamente. De Vargas comenzó con preguntas irónicas sobre el trabajo de Ricci, a lo que el sindicalista respondió que llevaba 39 años en OSE y ocupaba un cargo de jefe en Capital Humano.

La conversación se volvió más dificultosa cuando el comunicador lanzó frases ofensivas, asegurando que él había entrevistado a figuras como Fidel Castro y que no tendría problema en cuestionar también a Bermúdez. Los insultos cruzados derivaron en amenazas directas: Ricci acusó a De Vargas de hacer “preguntas pelotudas y de cagón”. “A mí me decís dos veces cagón y te cazo del cogote”, sentenció el conductor. Segundos después se sacó los lentes y se abalanzó para golpear al sindicalista. Ambos debieron ser separados por la producción del programa.

Las consecuencias de la pelea

Por la pelea se confirmó que De Vargas fue despedido de la productora Undertake Media. En el comunicado que salió a la luz se califica al episodio como un “bochorno” y se remarca que el comunicador reconoció haber reaccionado mal. “Ese es el límite”, sentenció Galeano al anunciar públicamente la desvinculación del periodista.