Cumbia 412: el nuevo estilo musical que pone nervioso a L-Gante

Un joven artista urbano oriundo de San Juan arrasa en las redes con su nueva canción.

En las últimas dos semanas, la cumbia 412 se convirtió en un nuevo furor en cuanto a los estilos musicales urbanos. Después de la cumbia 420 de L-Gante que arrasó por todos lados, un artista joven oriundo de la provincia de San Juan publicó un tema que acumula miles de reproducciones.

El Tity LMC es el nombre artístico de Matías Montivero, quien se animó a lanzar un tema inspirado en la ya conocida cumbia 420 de L-Gante. "Le vengo metiendo hace cuatro años, empecé a rapear desde muy chiquito. Empecé a ir a las compes e improvisando fue que se me vino el tema de la música a la cabeza", contó en diálogo con Tiempo de San Juan.

"No es que escuché a tal persona y ya me quise pegar, yo vengo de hace mucho", sostuvo el joven. La reciente canción lanzada hace dos semanas tiene casi noventa mil reproducciones en YouTube, y el fenómeno no solo cautivó a los sanjuaninos, sino que trascendió a lo largo del país.

Su padre trabaja en el rubro de la construcción, tiene un lavadero, y su madre vende prepizzas. "De a poquito vamos juntando platita para poder llegar a que él pueda hacer un video, pagarle a un productor", contó el papá, y al respecto, el creador de la Cumbia 412 manifestó lo que piensa sobre el apoyo de su familia.

"Eso es lo que yo veo, a mi me encantaría venir y poner algunos pesos. Lo voy a cumplir, es algo que me he prometido y me estoy enfocando muchísimo en eso", expresó conmovido. La puesta en escena del videoclip recorre distintos paisajes sanjuaninos. El ritmo es la clásica cumbia 420 que se conoce bajo el subgénero de RKT, conformado por un tempo de reggaetón, un bajo y un a capel, pero con una impronta impuesta por El Tity.

L-Gante rompió el silencio y explicó su extraña actitud en el show de Tini Stoessel

Tras una oleada de críticas y rumores en las redes sociales, L-Gante reapareció en sus redes sociales y habló de la actitud que tuvo en el show de Tini Stoessel que llamó la atención del público. A través de un vivo en sus historias de Instagram, el artista dio los detalles de esta situación y explicó el detrás de escena de lo que se vio en el recital.

El pasado fin de semana, Tini Stoessel brindó una serie de recitales en el Hipódromo de Palermo y convocó a miles de personas a disfrutar de sus shows. En la última función que presentó, la cantante invitó a L-Gante para interpretar juntos la canción Bar, un gran éxito que lanzaron en conjunto. Sin embargo, la actitud del intérprete llamó la atención entre el público: según se pudo ver en los videos, L-Gante se fue del escenario antes de que finalizara la canción y tampoco se escuchó que se despidiera.

Luego de que surgieran varios rumores y teorías sobre esta actitud, L-Gante realizó un vivo en Instagram y aclaró su accionar. "Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini Stoessel seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro, ¿no?", explicó el intérprete de Pinta frente a las cámaras.

En este contexto, L-Gante también hizo una crítica al público que viralizó la situación. "Las cámaras que estaban enfocando ahí no enfocaron cuando yo me baje del lugar ese elevado para despedirme y saludar: 'Gracias a Tini por la invitación', bla bla bla", contó. "Dije un par de cosas ahí en el escenario un poco más a la orilla. No fue nada raro", concluyó.