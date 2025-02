¿Cuál es la estación del año que más le gusta a los argentinos y por qué?

Qué clima prefieren más los argentinos

Cuando se habla de gustos se ingresa en un terreno bastante complejo, porque no todos comparten la misma manera de ver las cosas y esto puede entregar resultados similares pero con diferencias muy marcadas. Esto se replicó sobre la elección del mejor clima para vivir en la Argentina y afrontar las actividades que la rutina propone.

La presencia de una nueva ola de calor en el comienzo de febrero generó que haya una gran demanda en el consumo del suministro eléctrico en distintas partes del país. Hasta varios partidos de fútbol se vieron afectados porque se decidió que todos sean aplazados una hora para evitar problemas de salud tanto en los hinchas como también en los jugadores. Una serie de eventos que permitió que surja un debate muy particular.

"Teoría: la persona que 'ama' el verano, nunca está en situación de sufrir el calor. Siempre abajo del aire, playa, yate o alguna cosa de esas", manifestó Uriel De Simoni en X (Ex Twitter). "La persona que ama el verano ama los días largos, la luz natural, las plantas y árboles cubiertos de hojas, estar al aire libre, hacer deportes, cenar bajo las estrellas, veranear y usar poca ropa", le respondió un hombre en los comentarios. "Los pros del verano son muchísimo mejores que los pros del invierno", agregó una mujer.

El comentario que se desprende es que es más soportable realizar ciertas actividades durante el verano, como ingresar temprano a trabajar o regresar tarde de noche, debido a que el efecto del clima no es tan fuerte en el organismo. Aunque están aquellos comentarios que buscan establecer un punto medio entre las estaciones. "Yo soy team primavera, odios los climas extremos por igual. No tengo aire, ni pileta, ni calefacción, nada", señaló una joven. "Tiene casa con pileta y no labura", señalaron sobre los amantes de los días calurosos.

Prevén tormentas severas con actividad eléctrica y caída de granizo para las próximas horas: ¿dónde?

La información que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brinda se volvió de gran importancia para las personas que habitan las provincias que componen a la Argentina. Es que son varios los que esperan un alivio en lo que respecta a las temperaturas para poder descansar por las noches y retomar sus actividades al día siguiente con las energías renovadas.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, granizo, fuerte actividad eléctrica, y especialmente abundante caída de agua en cortos períodos", comentan desde el organismo. Las provincias bajo alerta son San Luis, zona sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y Buenos Aires de manera casi completa, ya que el suroeste no presenta estas condiciones.