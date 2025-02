¿Cuál es el mejor horario para entrenar y por qué?

En qué momento del día conviene entrenar.

No todas las personas disponen de los mismos horarios durante la semana, pero se aconseja que tengan en cuenta una serie de detalles antes de iniciar un entrenamiento para que esto luego no repercuta en el cuerpo. Son consejos pensados para que la actividad física se desarrolle sin problema, además de obtener una recuperación adecuada.

Las olas de calor que se vivieron en gran parte de enero y en el comienzo de febrero generaron ciertas dudas en las personas sobre los momentos adecuados para realizar actividades físicas, ya sea al aire libre o bajo techo, como puede ser un gimnasio. Es importante escuchar a los profesionales para evitar errores que después generan lamentos.

En qué momento del día conviene entrenar.

"Shorcito de River y a correr por Scalabrini Ortiz. A Rodrigo Villagra también lo cagó Foster Gillett. ¡Qué vivan las SAD!", expresó FabriLicata, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video permite apreciar cómo el jugador se entrena al atardecer mientras se resuelve su futuro deportivo después de ser adquirido por el empresario, que todavía no le pagó al Millonario su pase. Al quedar en un limbo, la mejor opción que tiene es moverse por cuenta propia para no perder ritmo.

¿Cuál es la mejor hora para entrenar?

Lo primero a señalar es que el horario de entrenamiento depende mucho de las posibilidades de las personas. Algunos pueden hacerlo por las mañanas, otros en la franja del mediodía y los restantes optan por posponer todo para horas de la tarde o la noche. Una vez superada esa barrera, se debe considerar que durante el verano es mejor realizar actividad física antes de las 10 y después de las 18. Esto es producto de que los rayos solares son menos intensos y disminuye la probabilidad de sufrir un golpe de calor.

"Debemos escoger una franja horaria que nos permita una adecuada recuperación. De esa manera, escogeremos la mejor hora para ir al gym sería aquella en la que hayamos ingerido alimentos y al mismo tiempo aquella que nos deje posteriormente un tiempo recuperación del ejercicio", expresan desde Eurofitness. Otra consideración importante es que después de comer es necesario esperar un tiempo, y evitar el ejercicio antes de acostarse por las noches.

Cada cuánto tiempo hay que elongar mientras trabajás, según expertos

Tras la pandemia, muchos trabajos adoptaron la modalidad híbrida o remota por pedido de sus empleados o por una necesidad de ahorrar costos. Esto provocó que una gran cantidad de personas pasen varias horas sentadas frente a la computadora con un desarrollo muy bajo de movimientos que puede provocar sedentarismo.

Es por ello que se recomienda pequeños intervalos de tiempo para llevar a cabo una serie de estiramientos que son agradables para el organismo. "Nuestros cuerpos pueden entumecerse. Siempre tenemos una posición encorvada cuando estamos en nuestros escritorios y trabajando, así que realmente debemos abrir el pecho. Una forma de hacerlo es con unas simples rotaciones de hombros, de modo que los llevemos hacia atrás y hacia abajo", manifestó Dani P. Johnson, que se desempeña como fisioterapeuta de bienestar del Programa para la Vida Sana de Mayo Clinic. El tiempo estimado de cada rutina debe ser 30 o 45 minutos.