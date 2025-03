¿Cómo medir un pantalón sin probarlo y calcular el talle justo?

Cómo medir pantalones sin probarlos

Hay determinados lugares de venta de ropa que no disponen de un probador para determinar qué tan exacta es la elección de la prenda que estamos por comprar, como es el caso de los pantalones. Sin embargo, un consejo muy práctico permite descifrar si un pantalón es acorde a nuestro talle o debemos elegir otro porque nos queda grande.

Muchas veces, sobre todo en ferias y showrooms, no se puede acceder a vestidores para apreciar qué tan acertada fue la elección de la prenda. Ante la duda, muchos consideran no realizar la compra porque el proceso de cambio puede llegar a ser bastante complicado de afrontar o no hay chances de llevarlo a cabo. Algo que podría llegar a quedar en el paso con un simple consejo.

¿Cómo medir un jean sin probarlo?

La cuenta Dos Locas Sueltas en TikTok entregó un interesante consejo que permite en pocos segundos poder determinar si un pantalón se ajusta a nuestro cuerpo o no.

Medir con el brazo: se debe colocar desde el codo hasta la punta de los dedos dentro de la parte superior del jean. Si queda sujeto es porque se trata del talle que usamos, caso contrario no entrará o se caerá y es mejor descartar la prenda. Usar el cuello: pasar la prenda por detrás del cuello y unir cada uno de los extremos en la parte delantera. Si cierra quiere decir que es el indicado.

Está claro que no hay comparación alguna con probarse la prenda para obtener un mayor grado de precisión sobre la ropa a comprar, pero los métodos señalados permiten despejar ciertas dudas en determinados contextos. Lo mejor es ponerlos en práctica en el hogar con prendas conocidas y así calcular si fallan o qué tan certeros son.

Chau secarropas: el truco de los japoneses para secar la ropa rápido en días de lluvia

Hay determinados días en los cuales poder acelerar el secado de la ropa es más que necesario porque se la necesita para asistir al trabajo o cualquier evento social. Es por ello que un truco japonés permite tener las prendas listas para ser planchadas y utilizadas con un consejo más que práctico.

Al momento de sacar la ropa del lavarropas, lo mejor es colocarla en la soga o en una silla de forma horizontal. La posición ayudará a que la humedad se vaya más rápido. Además, se debe considerar que la presencia de un ventilador apuntando de forma directa permitirá que el proceso obtenga un desarrollo acelerado.

Otra forma de secar la ropa es llevarla a la parte más alta de la casa y que tenga un contacto directo con las corrientes de aire. Una manera natural para que la prenda quede lista en pocos minutos y así poder usar el truco del ventilador con otras. También es considerado para disminuir el consumo en la boleta de electricidad.