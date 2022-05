Aprendió lenguaje de señas para hablar con un niño y conmovió a todos en Tik Tok

La joven explicó cómo se conocieron y se mostró emocionada por la situación.

La dinámica de las redes sociales hizo viral una serie de videos. Entre los contenidos, hubo uno que cautivó a todos con una historia que abarca a millones de personas y que tiene que ver con una joven que aprendió a hablar lenguaje de señas para comunicarse con un niño.

La tiktoker se llama Belén Santo, tiene 23 años y es uruguaya pero vive en España desde los 5 años . Ella trabaja en una tienda de dulces, y el primer encuentro con este niño de 11 años fue mientras ella trabajaba y él salía de la escuela.

"Ya lo he dicho en otros videos que a mi no me caen bien los críos. No los aguanto, no los soporto", empezó el relato de Belén, que claramente dio un giro por la situación, y siguió: "Me dijeron que en la tienda se robaba muchísimo, entonces yo estaba mirándolos a todos a la hora en la que salían del 'cole', venían todos en masa, y había un niño que no paraba de mirarme y yo a ese le puse más atención".

La joven llegó a la conclusión de que no paraba de mirarla porque "era sordo y no sabía y con la mascarilla no sabía si le estaba hablando o no" y se dio cuenta de su discapacidad auditiva cuando le vio un audífono el el oído. Cuando se fue de la tienda le dijo "gracias" a través del lenguaje de señas y según contó, el niño se fue muy emocionado y le contestó "de nada".

​​​​​​​A partir de ese momento se puso a aprender lenguaje de señas de manera más precisa y como el niño pasaba por la tienda frecuentemente, cada conversación fue distinta agregándole más frases. En una de ellas, le admitió que no sabe hablar bien todavía pero que estaba aprendiendo por él, y puso contento al pequeño.

​​​​​​​Lamentablemente la cambiaron de tienda y no se estaban viendo muy seguido, pero después de un tiempo se le apareció. "¿Quieren una segunda parte? El pequeñín ha venido a buscarme a la tienda", expresó emocionada.

​​​​​​​"Estaba cobrando tranquilamente y de repente lo veo en la cola, me ha hecho un montón de ilusión. He cobrado todo mal a la gente y cuando lo vi le dije 'dame un abrazo por favor', le he dado muchos abrazos", continuó enérgica por el emotivo momento. Además se siguieron en todas las redes sociales y se pasaron los números de teléfono.

​​​​​​​"Que maravilla de niño gente, estoy contentísima", cerró en el segundo video. Toda esta historia recorrió el mundo entero y acumula millones de reproducciones en Tik Tok. La joven también contó detalles a través de su cuenta de Twitter, donde también recibió apoyo y comentarios positivos.

