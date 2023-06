Apareció Carlos Menem en el balcón de la Casa Rosada: el video que sorprendió a las redes

En un video que se viralizó en las redes sociales, apareció la figura de Carlos Menem en el balcón de la Casa Rosada. El inédito momento.

En el balcón de la Casa Rosada ocurrió una situación inesperada que sorprendió a las personas que caminaban por ahí. Es que salió la figura del expresidente de la Nación Carlos Menem y el video que recorre las redes sociales se hizo viral en TikTok.

En la jornada del lunes 26 de junio, la Casa Rosada fue elegida para hacer una grabación especial. La serie de Carlos Menem que se va a emitir por Amazon Prime Video tiene como locación ese espacio y la interpretación de Leonardo Sbaraglia estuvo a la vista de todos.

Cabe destacar que el actor cambió rotundamente su apariencia para personificar al expresidente de la Nación entre los años 1989 y 1999, por lo que el rodaje que se llevó adelante sorprendió a todos. "Señoras y señores, el rey ha vuelto", escribió un usuario de Twitter.

En el video se puede observar a Sbaraglia saliendo al balcón grabando una escena con un nutrido equipo de camarógrafos. La serie todavía no tiene fecha de estreno, aunque tiempo atrás se deslizó la posibilidad de que se lance en el año 2024. "Será un thriller político mezclado con comedia dramática", detallaron desde la producción.

Perdió la billetera en un recital del Indio y ahora lo acusan de un crimen: el calvario de un joven

Lo que parecía una anécdota más para el recuerdo terminó siendo una pesadilla. Maximiliano Villalba es un joven que el 11 de marzo de 2017 fue al histórico recital que brindó el Indio Solari en Olavarría, donde perdió el DNI. Pero nunca se imaginó que un hecho tan cotidiano podía transformarse en un calvario: actualmente lo acusan de participar en un crimen ocurrido en Moreno.

"Yo no entendía nada, pensé que todo era una equivocación", dijo el joven que dialogó con el programa de Guillermo Andino en A24. Maximiliano se dio cuenta al instante que se fue del estadio que había perdido el DNI, pero tomó la decisión de no realizar la denuncia por extravío y limitarse a hacer un nuevo trámite.

Unas semanas posteriores al show, su hermana lo llamó diciéndole que habían allanado la casa de sus padres, domicilio que figuraba en el documento. "La Corte rechaza mis recursos. Para mi hay algo raro. No entiendo cómo pueden condenar así a un inocente. Nunca tuve antecedentes penales ni estuve en una comisaría. Mi familia es humilde y en el allanamiento no encontraron nada", se lamentó sobre el hecho ocurrido en Moreno del cual aseguró que no es culpable.

En última instancia, realizó un duro cuestionamiento al juzgado a cargo de esta causa por el calvario que le están haciendo vivir desde hace un largo tiempo. "El único error que tuve fue no hacer la denuncia de que perdí mi DNI y ahora todo esto me está haciendo un daño psicológico inmenso", expresó.