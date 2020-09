El Chavo Metalero argentino se manifestó en las redes sociales mostrando su bronca tras la catarata de memes que lo hicieron viral: "Los voy a ir agarrando de a uno". En las últimas horas, Claudio Phil Gonzáles se hizo viral por su parecido con la cara del Chavo del 8. Su meme comenzó a circular en México y luego llegó al resto de América Latina gracias a las redes sociales.

El Chavo Metalero ya es furor en Facebook y Twitter, y de hecho el protagonista conoce el éxito que generó entre los cibernautas. Este hombre argentino, dedicado de lleno al arte del rock y metal, es un músico argentino que jamás imaginó ser conocido a estos niveles.

La foto del 'Chavo Metalero' que se hizo viral en redes

Portando un polo sin mangas de color negro, estampado y portando una pulsera negra y cabello largo (algo usual en el mundo del rock y metal), la foto de Phil comenzó a circular en redes sociales bajo la denominación de Chavo Metalero.

La repercusión que tuvo fue tal que se generaron muchísimos memes en torno a esta noticia y el propio protagonista se manifestó en Facebook. Al respecto, Phil Claudio Gonzales aseguró: "¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando, a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más, pelotudo".

El ataque de furia del 'Chavo Metalero' tras los memes

Visiblemente molesto con las personas que se burlaron y no con quienes realizaron memes sólo para divertirse junto a él, Phil agregó: "Es para reírse un poco, no para bardear. Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demás, todo bien. Un poco de humor para este momento de mierda".

Misterio revelado: este es el nombre y apellido del 'Chavo del 8'

Luego de salir a la luz diferentes relatos y detalles de la serie infantil, hubo uno que sobresalió por el resto. El verdadero nombre del personaje inmortalizado por Chespirito tiene nombre y apellido. Y el mismo fue revelado por el propio Bolaños en "El Diario de El Chavo del Ocho", libro que el artista y productor publicó en el año 1995.

¿Cuál es el nombre del 'Chavo del 8? Según Bolaños, se llama Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi. Más allá de no haberse confirmado oficialmente, la voz de quien le dio vida a este entrañable muchacho de la vecindad fue la encargada de develar el secreto.

En la serie jamás se escuchó el nombre del 'Chavo'. Sin embargo, cuando era consultado por su nombre, él contestaba "Fili..." y era interrumpido con rapidez. De este modo, y al parecer, las declaraciones de Chespirito fueron ciertas.

Así las cosas, las historias de vida de una vecindad mexicana que contó con las travesuras y picardía de jóvenes como Quico, Chilindrina y el propio Chavo ahora tienen un dato más para agregar a sus páginas doradas. Y es, ni más ni menos, que la identidad del personaje más querido y reconocido de la serie que supo alegrar a millones de niños y adultos a lo largo y ancho del planeta Tierra.