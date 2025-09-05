Un periodista de TN dijo una burrada al aire y Larry de Clay lo ubicó en vivo: "No quiero ponerme en profesor"

Terrible momento al aire de TN: un periodista dijo una burrada descomunal y Larry de Clay lo ubicó en vivo.

Un tenso momento se vivió al aire de TN entre el conductor Diego Sehinkman y Larry de Clay, candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre. Todo se dio a raíz de una desafortunada definición del periodista, hablando sobre "discapacitados laborales". Ni bien tuvo la palabra, el humorista le hizo una aclaración: "No quiero ponerme en profesor".

"Una cosa, un mundo, un planeta es los que están truchos discapacitados laborales", dijo Diego Sehinkman. La manera apropiada es llamar a estas personas como "personas con discapacidad", así lo dice la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Eso es lo que, justamente, Larry de Clay le marcó al conductor.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin rodeos, Larry de Clay expresó: "No quiero ponerme en profesor pero se dice personas con discapacidad, no se dice discapacitados ni capacidades especiales. Hay una convención internacional que llaman a las personas con discapacidad. No es nada al azar, es la referencia de lo que es una persona. Somos todas iguales, algunas tienen una discapacidad".