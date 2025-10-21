Mariana Brey defendió a Milei y un trabajador del Garrahan la humilló en vivo: "Se lo digo directamente"

Mariana Brey pasó un papelón al aire: defendió a Milei y un trabajador del Garrahan la humilló en vivo.

Mariana Brey fue humillada por un trabajador del Hospital Garrahan que fue entrevistado en su programa. Sucedió al aire de A la Barbarossa, envío emitido en Telefe. Todo comenzó cuando, en un intento por defender a Javier Milei, la panelista cuestionó a Nancy Pazos exclamando: "Ya que respondés por el invitado: ¿vos le dijiste golpista al presidente? Te puede mandar una carta documento".

"Pasemos el tape. ¿No es un delito?", continuó Mariana Brey. En ese momento, Maximiliano Bares (trabajador técnico del Hospital Garrahan) la cruzó y le dijo: "Yo se lo digo directamente al presidente, no tengo ningún problema. Es golpista, claramente es golpista si no respeta la ley. ¿O no, o no es así? Si es distinto, explíquenme cómo es. Las leyes están para cumplirse y en este caso cuatro veces se votó. Y no la está cumpliendo".