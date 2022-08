La insólita excusa de TN para justificar al fiscal y juez contra CFK

Los periodistas justificaron que los funcionarios judiciales sean parte del mismo equipo de fútbol del expresidente. La defensa de Cristina reclamó que sean apartados del juicio.

Luego de que trasciendan las imágenes que muestran la relación cercana entre el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal que actúa en el caso de Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, con el expresidente Mauricio Macri, ahora TN justificó esa cercanía y a los periodistas del canal hegemónico no les pareció mal que fiscal y juez que llevan adelante la lawfare contra la vicepresidenta jueguen al fútbol en la misma quinta del ex presidente.

Mientras una de las panelistas del canal mostraba las fotos que revelan que Diego Luciani no sólo juega en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal que actúa en ese caso, Rodrigo Giménez Uriburu, sino que los dos llevaban la misma camiseta que Macri, en la mismísima quinta Los Abrojos, el conductor del ciclo, Adrián Ventura, no profundizó en qué hacía un fiscal y juez jugando al fútbol con el que era en ese momento presidente de la Nación sino al contrario minimizó ese encuentro: "No prueba ninguna asociación ilícita, si lo miras así fríamente, los jugadores de un equipo de fútbol a veces se lleva mal entre ellos".

Las imágenes, que fueron publicadas por Página/12, son cercanas al 19 de agosto de 2019, cuando el expresidente enfrentaba una de las tantas crisis económicas de su gobierno, que desembocó en la renuncia de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda y desembarco de Hernán Lacunza. Estas fotos develan además el trasfondo de la causa organizada contra Cristina Kirchner, en línea con la estrategia de lawfare que busca condenar a dirigentes políticos que se rebelan contra los grandes poderes internacionales y los dueños de los medios de producción

CFK pidió que recusen al presidente del tribunal y el fiscal de la causa de Vialidad

En tanto, la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner recusó al fiscal Diego Luciani y al juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu en el marco del juicio oral por supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que esos dos funcionarios se aparten del juicio y que se declare nulo todo lo hecho por ambos en el caso, ante la supuesta pérdida de objetividad e imparcialidad a raíz de una supuesta relación de amistad y la difusión de fotografías de un equipo de fútbol que ambos integran.

El escrito fue presentado a primera hora de la mañana ante el TOF 2 con un pedido para que sea informado al inicio de la audiencia de este lunes, prevista para las 8.30 y en la que debería continuar el alegato acusador de la fiscalía, informaron a Télam fuentes judiciales.

Beraldi y Llernovoy puntualizaron que Luciani y Giménez Uriburu "llevaban a cabo sus actividades sociales y futbolísticas no en cualquier lugar, sino nada más ni nada menos que en la Quinta Los Abrojos, la cual como es de dominio público es de propiedad del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri", puntualizaron los letrados en el escrito. Los abogados pidieron que se declare "la nulidad de todos los actos procesales desarrollados por los nombrados magistrados" en la causa.