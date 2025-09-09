Feinmann confirmó cómo lo ven a Milei adentro de Casa Rosada: "A mí me cuentan"

Eduardo Feinmann contó cómo lo ven al presidente Milei adentro de Casa Rosada y el panorama no pinta bien.

Eduardo Feinmann reveló información que le llegó desde el entorno de Javier Milei, presidente de la Nación que en las últimas horas aseguró que su plan económico seguirá igual pese a haber perdido en Provincia de Buenos Aires. "Lo ven aturdido", explicó el conductor.

"A mí me cuentan que al presidente lo ven entrampado, aturdido, encerrado en una idea determinada y que de ahí no sale, no se mueve", aseguro Eduardo Feinmann, en su programa de A24. Por lo pronto, Milei sigue convencido de que el rumbo económico tiene que continuar del mismo modo.