El drama de Vicky Xipolitakis: "Quedé tirada a cargo del bebé"

La vedette detalló el calvario que vivió luego de la separación de su exmarido Javier Naselli y definió a aquella como "una relación vergonzosa". "Hasta en la salud este hombre me está afectando", amplió.

Victoria "Vicky" Xipolitakis pasa uno de los peores momentos de su vida por la orden judicial de desalojo del departamento en el que vive junto a su hijo en Recoleta por una deuda superior a los 600 mil pesos, algo a lo que ella misma se refirió en el programa Cortá por Lozano (Telefe). "A mí esos gastos se me hacen imposibles", se defendió.

Allí fue cuando disparó contra su exmarido, Javier Naselli: “De vivir en la casa de mis papás aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo". La modelo y vedette de 35 años continuó con su contundente descargo y explicó: "Eran gastos que él elegía y pagaba siempre, yo no tengo la plata del papá. Todo lo que pongo es para que no le falte nada al bebé”.

El traumático matrimonio de Vicky Xipolitakis con Javier Naselli

Además, la figura mediática detalló cómo se terminó rápidamente el vínculo con el empresario millonario con el que se casó el 5 de febrero de 2018 en Nueva York (Estados Unidos) y con quien tuvo al pequeño Salvador Uriel.

“El contrato de alquiler lo firmó el padre”, agregó "La Griega", aunque sin mencionar a Naselli. “Lo único que sé es que en unos meses vence el contrato (el 30 de septiembre de 2021). No me llegó nada, pero puede existir la posibilidad porque acá se debe todo”. Además, definió a aquel vínculo como “una relación vergonzosa” y aseguró que el banquero “nunca pensó en su propio hijo”. “Justicia en la Argentina no hay, así que trato de solucionar todo como mejor pueda”, se quejó.

Con respecto a la aparente ausencia de Naselli en el día a día, Xipolitakis dijo: “Preguntale al papá (de Salvador) por qué no se hace cargo. No a mí, que me quedé tirada a cargo del bebé, trabajando para que no le faltara nada”. El problema de la batalla legal con él sigue en pie y ella se mostró muy dolida: "A mí me repercutió en los ovarios... Mis ovarios los autodestruí". Al mismo tiempo, remarcó: “Yo siempre protegí a Salvador, él no está enterado de nada”.

Visiblemente compungida, "Vicky" recordó: “Me dijeron que no podía ser más mamá y me agarró un dolor… Hasta en la salud este hombre me está afectando, me está arruinando hasta la salud”. Y completó: "Ahora empecé un tratamiento que agradezco, y estoy con medicación. Parece que ahora mis ovarios están despertando de a poquito, así que me parece que me estoy curando”.