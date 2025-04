Repsol negocia con Washington cómo seguir trabajando en Venezuela

The logo of Repsol is seen near a fuel station in Malaga

La petrolera española Repsol mantiene un "diálogo abierto" con las autoridades estadounidenses con el fin de explorar vías para seguir operando en Venezuela después de que Washington anunciara la revocación de su licencia para exportar petróleo desde el país, dijo el lunes su consejero delegado, Josu Jon Imaz. Al igual que otras empresas extranjeras que operan en Venezuela, Repsol ha sido notificada de que su permiso para exportar petróleo venezolano sería revocado, dijo un portavoz de la compañía a primera hora del lunes, lo que llevó al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a prometer que el Gobierno defendería los intereses de Repsol. "Estamos en relación directa con las autoridades (estadounidenses) y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país", dijo Imaz en el evento empresarial "Wake Up Spain" celebrado en Madrid. La empresa indicó que siempre acata la legislación venezolana e internacional, incluidos los regímenes de sanciones. En virtud del permiso concedido por la anterior administración estadounidense, Repsol aceptó recibir petróleo de PDVSA como pago de la deuda. Aumentó los volúmenes de importación el año pasado. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a Repsol que tenía hasta el 27 de mayo para liquidar sus operaciones en el país sudamericano, agregó el portavoz. Las operaciones de petróleo y gas en Venezuela eran normales el lunes, dijo la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, en una publicación en las redes sociales. Las petroleras Maurel et Prom de Francia y Eni de Italia dijeron durante el fin de semana que habían sido notificadas por el Gobierno de Estados Unidos de que sus respectivas autorizaciones para operar en Venezuela habían sido revocadas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su Gobierno siempre han rechazado las sanciones de Estados Unidos y otros países, diciendo que son medidas ilegítimas que equivalen a una "guerra económica" diseñada para paralizar al país. Maduro y sus aliados han celebrado la resistencia del país a pesar de las medidas, aunque históricamente han culpado a las sanciones de algunas dificultades económicas. La semana pasada, Trump emitió un decreto ordenando que cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela pagará un arancel del 25% en los intercambios comerciales con Estados Unidos. La administración anterior había autorizado excepciones a las sanciones estadounidenses a Venezuela para permitir a empresas individuales abastecerse de petróleo venezolano con el fin de alimentar refinerías desde España hasta India. Entre las empresas que habían recibido licencias y cartas de compatibilidad de Washington figuran también la india Reliance Industries y la estadounidense Global Oil Terminals. Con información de Reuters