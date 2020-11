Irresponsable mensaje de Durán Barba contra la vacuna rusa

El analista político y ex asesor de Mauricio Macri -Jaime Durán Barba- afirmó que no se pondría la vacuna rusa contra el coronavirus y manifestó que está preso en su casa "con prisión domiciliaria" para hacer referencia a la cuarentena del coronavirus.

"Respeto las ideas de los demás, pero yo no me la pondría", afirmó Durán Barba cuando Viviana Canosa le preguntó si se pondría la vacuna rusa contra el coronavirus. La ultramacrista se rio por el comentario y dijo que lo compartía.

Durán Barba, sin pruebas, siguió con su análisis: "Una cosa es lo que hacen en Oxford, otra cosa es lo que hacen en Estados Unidos y otra cosa lo que hacen en Rusia. Lo de Rusia es una enorme improvisación. Yo que he hecho un sacrificio tan espantoso estando tantos meses en prisión domiciliaria, falta que me ponga una vacuna y me muera".

El asesor político dijo que las vacunas que "son más seguras son las inglesas y la norteamericana", pero no señaló por qué y mucho menos dio pruebas de esa afirmación.

Canosa dijo que no se vacunaría

Canosa dijo al aire que no se vacunará y manifestó que consultó su decisión con "los mejores especialistas", aunque no dio los nombres de ellos y mucho menos lo entrevistó en el programa. Para evitar resfríos, Canosa ya había pedido tomar dióxido de cloro, compuesto químico tóxico para los humanos que causó la muerte de un niño de cinco años en Neuquén.

"Yo no me voy a vacunar y vos tampoco, escuché a los mejores especialistas y dicen que no da", afirmó Canosa, quien luego preguntó a los panelistas de su programa si se "podrían la vacuna de Putin". Dos de ellos respondieron que no lo harían y uno dijo que sí cuando esté homologada.

Uno de los panelistas, quien dijo que se iba a poner la vacuna, pidió que lleven al programa especialistas para hablar sobre el tema, es decir que solicitó hacer periodismo. Canosa, que llevó una jeringa para tirar agua a sus compañeros de piso, además preguntó en la red social Twitter a sus seguidores si se pondrían la vacuna.

Viviana Canosa había estado en el centro de los repudios en la Argentina, después de que en su programa dijera que le hacía bien a la salud el dióxido de claro, compuesto químico tóxico para los humanos, criticado en su uso por la Organización Mundial de la Salud y que causó la muerte de dos personas en la Argentina, uno de ellos era un niño de cinco años de Neuquén.